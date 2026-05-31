Bharatpur New Road : भरतपुर को मिलेगी नई सड़क, बी-नारायण से मथुरा गेट तक निर्माण कार्य शुरू

Bharatpur New Road : भरतपुर शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में यातायात दबाव कम करने और लोगों को सुगम आवागमन उपलब्ध कराने की दिशा में नगर निगम ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बी-नारायण गेट स्थित भरतपुर नर्सिंग होम से सोगरिया मोहल्ला होते हुए मथुरा गेट के पंचमुखी हनुमान मंदिर तक नया मार्ग बनाया जाएगा। करीब 1 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत वाली इस परियोजना के लिए नगर निगम ने वर्क ऑर्डर जारी कर दिए है और निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है।