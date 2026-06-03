भरतपुर में जमीन विवाद ने लिया खूनी रूप, भतीजे ने की चाचा की गोली मारकर हत्या

डीएसपी सुरेश कुड़ी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आरोपी और उसके चाचा के बीच किसी पुराने विवाद की स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि वारदात के पीछे की वजह जानने के लिए पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। भागते समय उसने घटना में इस्तेमाल किया गया देसी कट्टा और मोबाइल घर के पास ही फेंक दिया था। पुलिस ने दोनों को बरामद कर जब्त कर लिया है।