सिर पर सासू मांः 90 साल की सास को सिर पर बिठाकर 84 कोस की यात्रा करा रही हरियाणवी बहू, स्वागत कर रहे लोग

काजल अपनी सास को एक बड़े प्लास्टिक टब में बैठाकर सिर पर उठाए पैदल यात्रा कर रही हैं। परिक्रमा मार्ग पर जहां-जहां से वे गुजरती हैं, लोग उनके इस अद्भुत सेवा भाव को देखकर भावुक हो जाते हैं। कई स्थानों पर ग्रामीणों और श्रद्धालुओं ने फूल-मालाओं से उनका स्वागत भी किया। बड़ी संख्या में लोग इस दृश्य को देखने और काजल का उत्साह बढ़ाने पहुंच रहे हैं।

काजल का कहना है कि उनकी सास ने हमेशा उन्हें बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह अपनाया। परिवार में उन्हें जो सम्मान और प्यार मिला, उसके लिए वह खुद को सौभाग्यशाली मानती हैं। उनका मानना है कि माता-पिता और बुजुर्गों की इच्छाओं का सम्मान करना हर संतान और परिवार के सदस्य का कर्तव्य है। यही सोच उन्हें इस कठिन यात्रा के लिए प्रेरित कर रही है।