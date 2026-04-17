जयपुर में सनसनी: बंद कमरे से आने लगी बदबू, दरवाजा तोड़ा तो फंदे पर झूलती मिली अस्पताल की केयरटेकर

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। अंदर का नजारा देख सभी दंग रह गए। मधु का शव पंखे से लटका हुआ था। शव की स्थिति को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि आत्महत्या करीब दो से तीन दिन पहले की गई होगी। पुलिस ने तुरंत FSL की टीम को मौके पर बुलाया, जिसने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए।