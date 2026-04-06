जयपुर एयरपोर्ट से यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खबर, दिल्ली समेत बड़े शहरों का किराया बढ़ा

जयपुर से बेंगलूरु का किराया: सोमवार को सुबह 7.40 बजे जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट का किराया 11,722 और सुबह 8:25 बजे की इंडिगो की फ्लाइट का किराया 11,882 पहुंच गया। मंगलवार को भी टिकट बुकिंग पर किराया 10 हजार से अधिक है, जबकि सामान्य दिनों में यह 7866 से 8200 रुपए तक रहता है।