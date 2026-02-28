राजस्थान में एक और भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा, अब SOG करेगी जांच, मंत्री मदन दिलावर की घोषणा से मचा हड़कंप

लिपिक भर्ती 2013 कई चरणों में हुई। भर्ती के दौरान फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र, फर्जी कंप्यूटर प्रमाण पत्र और भर्ती प्रक्रिया की शर्त बदलने सहित बिना टाइप टेस्ट पास किए ही कर्मचारियों की नियुक्ति के मामले सामने आए हैं। मंत्री दिलावर ने यह भी कहा कि इसमें छोटे कर्मचारियों के साथ बड़े लोगों का भी हाथ है, उनकी भूमिका भी एसओजी की जांच में सामने आ जाएगी।