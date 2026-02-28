28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान में एक और भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा, अब SOG करेगी जांच, मंत्री मदन दिलावर की घोषणा से मचा हड़कंप

Rajasthan Clerk Recruitment: लिपिक भर्ती 2013 की जांच एसओजी करेगी। इसकी घोषणा विधानसभा में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने की है, जिससे फर्जीवाड़ा करने वालों में हड़कंप मच गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Feb 28, 2026

Madan Dilawar

मंत्री मदन दिलावर। फोटो: पत्रिका

Clerk Recruitment 2013: अलवर। अलवर समेत प्रदेशभर की जिला परिषदों में हुई लिपिक भर्ती 2013 की जांच स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) करेगा। इसकी घोषणा विधानसभा में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने की है, जिससे फर्जीवाड़ा करने वालों में हड़कंप मच गया है। इसके तहत प्रदेशभर में 10 हजार लिपिकों की भर्ती की गई थी, जिसमें अलवर के 600 लिपिक शामिल हैं।

अलवर में ही सबसे पहले फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद राजस्थान पत्रिका ने प्रमुखता से मुद्दा उठाया, तो पहले सरकार ने प्रदेशभर के कलक्टर्स को इसकी जांच सौंपी, लेकिन जांच में कई जिला परिषद ने सहयोग नहीं किया, तो सरकार ने अब एसओजी जांच कराने का फैसला किया है।

अधिकारियों में भी मचा हड़कंप

सरकार ने साफ कह दिया कि जिला परिषद के जिन अधिकारियों ने दस्तावेज नहीं दिए या गलत रिपोर्ट भेजी है, उनको चार्जशीट जारी की जाएगी। इससे अधिकारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है।

इस तरह हुई हैं भर्तियां

लिपिक भर्ती 2013 कई चरणों में हुई। भर्ती के दौरान फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र, फर्जी कंप्यूटर प्रमाण पत्र और भर्ती प्रक्रिया की शर्त बदलने सहित बिना टाइप टेस्ट पास किए ही कर्मचारियों की नियुक्ति के मामले सामने आए हैं। मंत्री दिलावर ने यह भी कहा कि इसमें छोटे कर्मचारियों के साथ बड़े लोगों का भी हाथ है, उनकी भूमिका भी एसओजी की जांच में सामने आ जाएगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan MSP Update: किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, राजस्थान के इन 8 जिलों में 1 अप्रैल से शुरू होगी सरसों-चना की MSP खरीद, जानिए रेट
करौली
Kailash Nagar Agricultural Produce Market

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

मदन दिलावर

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Feb 2026 08:18 am

Published on:

28 Feb 2026 08:11 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में एक और भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा, अब SOG करेगी जांच, मंत्री मदन दिलावर की घोषणा से मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur E-Bus : जयपुर में 6 साल तक क्यों नहीं चल पाई ई-बसें, सीएजी की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, जानें

Why e-buses could not run in Jaipur for 6 years CAG report Big revelation know
जयपुर

एलिवेटेड: झालाना बाइपास पर फुल स्टॉप… अब जवाहर नगर बाइपास के बढ़े आसार

जयपुर

राजस्थान के बुजुर्गों के लिए भजनलाल शर्मा का बड़ा एलान, नए साल से बढ़कर मिलेगी पेंशन, बैंक खाते में आएगी इतनी रकम

Pension Scheme
जयपुर

जयपुर में Noise Level की रियल टाइम मॉनिटरिंग, वेबसाइट पर मिलेगी पूरी जानकारी, लगेंगे लाइव डिस्प्ले बोर्ड

जयपुर में साउंड पॉल्यूशन लेवल की होगी रियल टाइम मॉनिटरिंग, पत्रिका फोटो
जयपुर

जयपुर एयरपोर्ट पर 7 दिन का NOTAM, रोज 4 घंटे बंद रहेंगी उड़ानें,17-23 मार्च तक जयपुर से उड़ान से पहले चेक करें फ्लाइट स्टेटस

जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.