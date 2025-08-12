Rajasthan Weather Update: राजस्थान में नया वेदर सिस्टम होगा एक्टिव, 14-15 अगस्त को इन जिलों में मेघगर्जन के साथ होगी बारिश

IMD Rain Alert: राजस्थान में एक बार फिर मानसून सक्रिय होने की संभावना है। नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने से प्रदेश में दो दिन बाद फिर से बारिश का दौर शुरू होगा। मौसम विभाग की मानें तो कोटा, उदयपुर संभाग के जिलों में कहीं हल्की और कहीं भारी बारिश हो सकती है।
मौसम केंद्र के अनुसार वर्तमान में मानसून ट्रफ रेखा अमृतसर, चंडीगढ़ से होकर गुजर रही है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाएं सक्रिय होने से प्रदेश में 14 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 14 अगस्त को प्रदेश के 10 जिले और 15 अगस्त को 16 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है।
पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मंगलवार को दोपहर बाद अलवर, जयपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा में हल्की बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश अलवर के कठूमर में 10 मिमी दर्ज हुई।
प्रदेश में सोमवार को सर्वाधिक अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर में 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा चूरू में तापमान 38.2, बीकानेर में 38.4, जैसलमेर में 37.8, बाड़मेर में 37, हनुमानगढ़ में 36.6, फलौदी में 36.4, जोधपुर में 35.1, पिलानी में 35.9, जयपुर में 35.2, अजमेर में 32.6, भीलवाड़ा में 33.4, सीकर में 35.2 और कोटा में 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।
मौसम विभाग की मानें तो मंगलवार और बुधवार को प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। लेकिन, नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने से 14 और 15 अगस्त को कई जिलों में मेघगर्जन के साथ बारिश होगी। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक 14 अगस्त को अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, करौली, कोटा और सवाई माधोपुर में मेघगर्जन व व्रजपात के साथ बारिश की संभावना है।
15 अगस्त की बात करें तो मौसम विभाग ने 16 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक 15 अगस्त को अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर और टोंक में बारिश की संभावना है। जिनमें से बारां और झालावाड़ में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।