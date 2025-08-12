Rajasthan Weather Update: राजस्थान में नया वेदर सिस्टम होगा एक्टिव, 14-15 अगस्त को इन जिलों में मेघगर्जन के साथ होगी बारिश

मौसम विभाग की मानें तो मंगलवार और बुधवार को प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। लेकिन, नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने से 14 और 15 अगस्त को कई जिलों में मेघगर्जन के साथ बारिश होगी। मौसम ​केंद्र जयपुर के मुताबिक 14 अगस्त को अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, करौली, कोटा और सवाई माधोपुर में मेघगर्जन व व्रजपात के साथ बारिश की संभावना है।