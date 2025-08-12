12 अगस्त 2025,

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में नया वेदर सिस्टम होगा एक्टिव, 14-15 अगस्त को इन जिलों में मेघगर्जन के साथ होगी बारिश

Rajasthan Rain Alert: नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने से प्रदेश में दो दिन बाद फिर से बारिश का दौर शुरू होगा। जानें 14 और 15 अगस्त को कौन-कौनसे जिलों में होगी बारिश और कहां होगी भारी बारिश?

जयपुर

Anil Prajapat

Aug 12, 2025

Rajasthan-rain-yellow-alert-2-1
फाइल फोटो पत्रिका

IMD Rain Alert: राजस्थान में एक बार फिर मानसून सक्रिय होने की संभावना है। नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने से प्रदेश में दो दिन बाद फिर से बारिश का दौर शुरू होगा। मौसम विभाग की मानें तो कोटा, उदयपुर संभाग के जिलों में कहीं हल्की और कहीं भारी बारिश हो सकती है।

मौसम केंद्र के अनुसार वर्तमान में मानसून ट्रफ रेखा अमृतसर, चंडीगढ़ से होकर गुजर रही है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाएं सक्रिय होने से प्रदेश में 14 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 14 अगस्त को प्रदेश के 10 जिले और 15 अगस्त को 16 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है।

Rain Alert: राजस्थान में बदलेगा मौसम, बंगाल की खाड़ी से पूर्वी हवाएं होगी सक्रिय! यहां भारी बारिश की चेतावनी
जयपुर
RAJASTHAN RAIN

पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मंगलवार को दोपहर बाद अलवर, जयपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा में हल्की बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश अलवर के कठूमर में 10 मिमी दर्ज हुई।

प्रदेश में सोमवार को सर्वाधिक अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर में 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा चूरू में तापमान 38.2, बीकानेर में 38.4, जैसलमेर में 37.8, बाड़मेर में 37, हनुमानगढ़ में 36.6, फलौदी में 36.4, जोधपुर में 35.1, पिलानी में 35.9, जयपुर में 35.2, अजमेर में 32.6, भीलवाड़ा में 33.4, सीकर में 35.2 और कोटा में 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

14 अगस्त को यहां होगी बारिश

मौसम विभाग की मानें तो मंगलवार और बुधवार को प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। लेकिन, नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने से 14 और 15 अगस्त को कई जिलों में मेघगर्जन के साथ बारिश होगी। मौसम ​केंद्र जयपुर के मुताबिक 14 अगस्त को अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, करौली, कोटा और सवाई माधोपुर में मेघगर्जन व व्रजपात के साथ बारिश की संभावना है।

15 अगस्त को 16 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

15 अगस्त की बात करें तो मौसम विभाग ने 16 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक 15 अगस्त को अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर और टोंक में बारिश की संभावना है। जिनमें से बारां और झालावाड़ में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

ये भी पढ़ें

Isarda Dam: 27 गेट बंद कर ईसरदा बांध में रोका पानी, लेकि​न इस साल शुरू नहीं होगी पेयजल सप्लाई, जानें क्यों
टोंक
Isarda-dam-1-1

राजस्थान में भारी बारिश

राजस्थान में बाढ़

राजस्थान मानसून

rajasthan news

rajasthan news in hindi

Rajasthan Weather News

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

12 Aug 2025 03:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather Update: राजस्थान में नया वेदर सिस्टम होगा एक्टिव, 14-15 अगस्त को इन जिलों में मेघगर्जन के साथ होगी बारिश

