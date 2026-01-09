Mining Sector: प्री-एम्बेडेड ब्लॉकों की नीलामी से खनन क्षेत्र में आएगी तेजी, निवेश और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

रविकान्त ने बताया कि राजस्थान में आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर 8 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया जारी है, वहीं माइनर मिनरल के 62 और मेजर के 5 ब्लॉक चिन्हित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि नीलाम खानों के परिचालन में देरी देशव्यापी समस्या है, जिससे निवेश, उत्पादन, रोजगार और राजस्व प्रभावित होता है। इसी कारण केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को प्री-एम्बेडेड ब्लॉकों की नीलामी का लक्ष्य दिया है।