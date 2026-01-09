शिवसेना (शिंदे गुट) की प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित, हिंदू जनजागरण पर जोर, राष्ट्र सुरक्षा और हिंदू संस्कृति पर हुई चर्चा

मुख्य सचिव कुशल सिंह राठौड़ ने कहा कि आज धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदू समाज को भ्रमित किया जा रहा है, जबकि भारत की मूल पहचान सनातन परंपरा से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि देश और धर्म की रक्षा के लिए सजग और संगठित रहना जरूरी है। राठौड़ ने पड़ोसी देशों में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत को अपने हितों की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और आने वाले वर्षों में इसे वापस लेने का संकल्प पूरा होगा।