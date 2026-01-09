9 जनवरी 2026,

कोटा

छत पर चलते-चलते अचानक गिरा युवक, 5 सैकण्ड में थम गई सांसें

सीसीटीवी में कैद हुई घटना, साइलेंट हार्ट अटैक से कॉन्ट्रेक्टर की मौत की आशंका

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Shailendra Tiwari

Jan 09, 2026

Kota News

Kota News

शहर में कड़ाके की सर्दी के बीच हार्ट अटैक के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। महावीर नगर थाना क्षेत्र के हरिओम नगर में 37 वर्षीय कॉन्ट्रेक्टर श्यामबिहारी सुमन की साइलेंट हार्ट अटैक से मौत हो गई। पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें वे चलते-चलते अचानक लड़खड़ाकर गिरते दिखाई दे रहे हैं। वे छत पर किसी काम से गए थे।

महावीर नगर थाने के हैड कांस्टेबल साबिर हुसैन ने बताया कि गुरुवार शाम करीब 6.30 बजे श्यामबिहारी घर की छत पर गए। इसी दौरान वे अचानक मुंह के बल गिर पड़े। परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां ईसीजी जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में श्यामबिहारी शॉल ओढ़े छत पर जाते दिख रहे हैं और महज 5 सैकण्ड में गिर जाते हैं। प्रारंभिक तौर पर सर्दी के कारण साइलेंट हार्ट अटैक की आशंका जताई जा रही है, हालांकि मौत के वास्तविक कारण की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगी।

श्याम के तीन बेटियां और छह माह का एक बेटा

भतीजे सावन ने बताया कि मकान की पहली मंजिल पर उनके बड़े भाई महेंद्र रहते हैं। उनसे मिलने कोई आया हुआ था। छत पर किसी को पड़ा हुआ देख महेन्द्र को बताया, तब जाकर घटना का पता चला। परिजन श्याम बिहारी को उठाकर तुरंत अस्पताल ले गए। श्याम बिहारी को पहले कोई बीमारी नहीं थी। संभवत: साइलेंट हार्ट अटैक से मौत हुई है। श्याम बिहारी आरसीसी निर्माण कार्य के ठेकेदार थे। उनके परिवार में तीन बेटियां और छह माह का एक बेटा है। वे छह भाइयों में से एक थे और परिवार के अधिकांश सदस्य एक ही मकान में रहते हैं। शुक्रवार को न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमॉर्टम किया गया। रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के कारणों की आधिकारिक पुष्टि हो सकेगी।

दाे दिन में दूसरी मौत

शहर में साइलेंट अटैक से दो दिन में दूसरी मौत हुई। इससे पहले पाटनपोल स्थित श्री मथुराधीश मंदिर के महामंत्री महेश ‘मोनू’ व्यास (44) की बुधवार को हृदय गति रुकने से मौत हो गई थी। वे नियमित जिम भी जाते थे, हालांकि पिछले कुछ दिनों से उन्होंने जिम जाना बंद कर दिया था। वे अचानक घर में बेड से गिर पड़े। परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही उनका निधन हो गया।

सुबह की सर्दी ज्यादा खतरनाक, सावधानी जरूरी

कड़ाके की सर्दी में हार्ट अटैक के मामलों में 30 से 40 फीसदी तक बढ़ोतरी होती है। ऐसे में सामाजिक-राजनीतिक संगठनों, मेडिकल और जिला प्रशासन को मिलकर जागरूकता कार्यक्रम चलाने चाहिए, ताकि आमजन इस जानलेवा बीमारी के प्रति सतर्क हो सकें। सर्दी का सबसे ज्यादा असर खुले में काम करने वाले किसान, कर्मचारी और श्रमिक वर्ग पर पड़ रहा है। विशेषकर सुबह की सर्दी अधिक खतरनाक होती है। प्रतिकूल मौसम के कारण लोग भारी भोजन कर लेते हैं, शारीरिक गतिविधि कम हो जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और रक्त में क्लॉटिंग की समस्या बढ़ जाती है, जो हार्ट अटैक का कारण बन सकती है। जिन लोगों की पहले से कोई दवाइयां चल रही हैं, वे नियमित रूप से चिकित्सक से परामर्श लेकर ही दवा लें। ठंड के मौसम में लोग घर पर ही हल्का व्यायाम और योग करें। अगर सीने में भारीपन, घबराहट या असहजता महसूस हो तो तुरंत चिकित्सक को दिखाएं और लापरवाही न बरतें।

- डॉ. भंवर रिणवां, विभागाध्यक्ष, मेडिकल कॉलेज कोटा

संबंधित विषय:

accident death

death of youth

कोटा

वर्ल्ड हार्ट डे

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Jan 2026 07:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / छत पर चलते-चलते अचानक गिरा युवक, 5 सैकण्ड में थम गई सांसें

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

