छत पर चलते-चलते अचानक गिरा युवक, 5 सैकण्ड में थम गई सांसें

कड़ाके की सर्दी में हार्ट अटैक के मामलों में 30 से 40 फीसदी तक बढ़ोतरी होती है। ऐसे में सामाजिक-राजनीतिक संगठनों, मेडिकल और जिला प्रशासन को मिलकर जागरूकता कार्यक्रम चलाने चाहिए, ताकि आमजन इस जानलेवा बीमारी के प्रति सतर्क हो सकें। सर्दी का सबसे ज्यादा असर खुले में काम करने वाले किसान, कर्मचारी और श्रमिक वर्ग पर पड़ रहा है। विशेषकर सुबह की सर्दी अधिक खतरनाक होती है। प्रतिकूल मौसम के कारण लोग भारी भोजन कर लेते हैं, शारीरिक गतिविधि कम हो जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और रक्त में क्लॉटिंग की समस्या बढ़ जाती है, जो हार्ट अटैक का कारण बन सकती है। जिन लोगों की पहले से कोई दवाइयां चल रही हैं, वे नियमित रूप से चिकित्सक से परामर्श लेकर ही दवा लें। ठंड के मौसम में लोग घर पर ही हल्का व्यायाम और योग करें। अगर सीने में भारीपन, घबराहट या असहजता महसूस हो तो तुरंत चिकित्सक को दिखाएं और लापरवाही न बरतें।