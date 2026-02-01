Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन और सरसों में मंदी

भाव इस प्रकार रहे : गेहूं 2275 से 2350, धान सुगन्धा 2800 से 3201, धान (1509) 3400 से 4100, धान (1847) 3200 से 3701, धान (1718-1885) 3900 से 4350, धान (पूसा-1) 3600 से 4200, धान (1401-1846) 3800 से 4250, धान दागी 1500 से 3500, सोयाबीन 4000 से 5301, सरसों 5200 से 6300, अलसी 6000 से 6700, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 1800 से 2050, मक्का लाल 1400 से 1550, मक्का सफेद 1600 से 2200, जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 8500, मैथी 4000 से 5200, धनिया बादामी 7500 से 9300, धनिया ईगल 9200 से 9800, धनिया नया गीला 6700 से 9500, धनिया रंगदार 10000 से 13000, मूंग 6000 से 6900, उड़द 4500 से 8200, चना देशी 4700 से 5001, चना मौसमी 4700 से 5000, चना पेप्सी 4800 से 5001, चना डंकी 3500 से 4700, चना काबुली 5500 से 7500, नया चना 4500 से 5000 रुपए प्रति क्विंटल रहे।