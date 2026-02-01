27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

कोटा

Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन और सरसों में मंदी

भामाशाहमंडी में शुक्रवार को सभी कृषि जिंसों की आवक लगभग 120000 कट्टे की रही। गेहूं 20, सोयाबीन 50 और सरसों में 100 रुपए प्रति क्विंटल की मंदी रही। लहसुन की आवक लगभग 3500 कट्टे की रही। नए लहसुन के भाव 3300 से 7500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। भाव इस प्रकार रहे : गेहूं 2275 से [&hellip;]

कोटा

Shailendra Tiwari

Feb 27, 2026

Kota mandi bhav

भामाशाहमंडी में शुक्रवार को सभी कृषि जिंसों की आवक लगभग 120000 कट्टे की रही। गेहूं 20, सोयाबीन 50 और सरसों में 100 रुपए प्रति क्विंटल की मंदी रही। लहसुन की आवक लगभग 3500 कट्टे की रही। नए लहसुन के भाव 3300 से 7500 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

भाव इस प्रकार रहे : गेहूं 2275 से 2350, धान सुगन्धा 2800 से 3201, धान (1509) 3400 से 4100, धान (1847) 3200 से 3701, धान (1718-1885) 3900 से 4350, धान (पूसा-1) 3600 से 4200, धान (1401-1846) 3800 से 4250, धान दागी 1500 से 3500, सोयाबीन 4000 से 5301, सरसों 5200 से 6300, अलसी 6000 से 6700, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 1800 से 2050, मक्का लाल 1400 से 1550, मक्का सफेद 1600 से 2200, जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 8500, मैथी 4000 से 5200, धनिया बादामी 7500 से 9300, धनिया ईगल 9200 से 9800, धनिया नया गीला 6700 से 9500, धनिया रंगदार 10000 से 13000, मूंग 6000 से 6900, उड़द 4500 से 8200, चना देशी 4700 से 5001, चना मौसमी 4700 से 5000, चना पेप्सी 4800 से 5001, चना डंकी 3500 से 4700, चना काबुली 5500 से 7500, नया चना 4500 से 5000 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2400, चंबल 2350, सदाबहार 2215, लोकल रिफाइंड 2140, दीप ज्योति 2230, सरसों स्वास्तिक 2540, अलसी 2340 रुपए प्रति टिन।

मूंगफली : ट्रक 3010, कोटा स्वास्तिक 2625, सोना सिक्का 2880, कटारिया गोल्ड 2650 रुपए प्रति टिन।

वनस्पति घी : स्कूटर 1890, अशोका 1890 रुपए प्रतिटिन।

चीनी : 4200 से 4250 प्रति क्विंटल रहे।

देसी घी: मिल्क फूड 9500, कोटा फ्रेश 8800, पारस 9380, नोवा 9350, अमूल 9800, मधुसूदन 9750 रुपए प्रतिटिन।

चावल व दाल: बासमती चावल 8500-9500, मूंग दाल 8500-9000, मोगर 9500-10000, चना दाल 6600-6900, तुअर दाल 10000-13000 क्विंटल रहा।

कोटा सर्राफा : चांदी व सोने फिर चमकी

सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोने व चांदी के भावों में तेजी आई। चांदी के भाव 3000 की तेजी के साथ प्रति किलो 263000 रहे, वहीं जेवराती सोने के भाव 600 रुपए की तेजी के साथ 158800 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गए। शुद्ध सोने के भाव 159600 रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24 k) (99.5): 158800

गोल्ड (22 k) :147037

गोल्ड (20 k) : 138087

गोल्ड (18 k) : 127040

गोल्ड (14 k) : 111831

(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

Published on:

27 Feb 2026 07:42 pm

Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन और सरसों में मंदी

