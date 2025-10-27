Rajasthan: डूंगरी बांध के खिलाफ ग्रामीण लामबंद, नेताओं के कार्यक्रमों का करेंगे सामूहिक बहिष्कार

मलारना डूंगर। सवाई माधोपुर जिले के मलारना डूंगर को लेकर ग्रामीणों का विरोध बढ़ता जा रहा है। मलारना डूंगर क्षेत्र के भूखा गांव में डूंगरी बांध विरोध आंदोलन संघर्ष समिति की विशेष बैठक हुई। जिसमें प्रस्तावित बांध स्थल पर 26 जनवरी को तिरंगा फहराने का निर्णय लिया गया। साथ ही ग्रामीणों ने डूंगरी बांध परियोजना का समर्थन करने वाले नेताओं के कार्यक्रमों का सामूहिक बहिष्कार का फैसला लिया।