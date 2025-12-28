सवाईमाधोपुर: पानी की टंकी के पास मृत मिला नर पैंथर, पैर में चोट, फोरेंसिक जांच के लिए भिजवाए नमूने

फोटो पत्रिका
सवाईमाधोपुर। रणथम्भौर बाघ परियोजना के गुढा नाका के अधीन आने वाले छाण गांव में रविवार शाम एक नर पैंथर पानी की टंकी के पास मृत मिला। इसके पीछे के पैर में चोट के निशान मिले। वन विभाग के अनुसार इस नर पैंथर की उम्र करीब 3 वर्ष बताई जा रही है। वन कर्मियों ने पैंथर के शव को अपने कब्जे में लेकर चिकित्सकों और अधिकारियों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार किया। चिकित्सकों के अनुसार प्रथम दृष्ट्या पैंथर की मौत का कारण शॉक माना जा रहा है।
जानकारी के अनुसार छाण कस्बे में गश्त के दौरान वन विभाग चौकी नाका गुढ़ा के वनपाल अमित चौधरी और रामप्रताप को पुरानी टंकी के पास पैंथर का शव मिला। वनपाल अमित चौधरी ने तुरंत इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को दी। सूचना पर डीएफओ मानस सिंह और रेंजर अश्विनी प्रताप सिंह के निर्देशन में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पैंथर के शव को राजबाग नाका चौकी लाया गया।
यहां मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार किया गया। पशु चिकित्सक सीपी मीणा ने बताया कि मृत पैंथर लगभग तीन वर्ष का वयस्क नर था। प्राथमिक जांच में मौत का कारण (शॉक) माना जा रहा है। हालांकि, सटीक कारण जानने के लिए नमूने लैब में भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा।
पैंथर के मृत होने का कारण फिलहाल शॉक माना जा रहा है। यह कार्डियक भी हो सकता है अथवा ठंड से भी। पैंथर के पीछे के पैर में चोट के निशान हैं। फिलहाल पैंथर की मौत की जांच के लिए नमूने फोरेंसिक लैब भिजवाए गए हैं। जांच के बाद ही मौत के स्पष्ट कारण का पता चल सकेगा।
मानस सिंह, डीएफओ, रणथम्भौर बाघ परियोजना
