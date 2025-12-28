सवाईमाधोपुर: पानी की टंकी के पास मृत मिला नर पैंथर, पैर में चोट, फोरेंसिक जांच के लिए भिजवाए नमूने

सवाईमाधोपुर। रणथम्भौर बाघ परियोजना के गुढा नाका के अधीन आने वाले छाण गांव में रविवार शाम एक नर पैंथर पानी की टंकी के पास मृत मिला। इसके पीछे के पैर में चोट के निशान मिले। वन विभाग के अनुसार इस नर पैंथर की उम्र करीब 3 वर्ष बताई जा रही है। वन कर्मियों ने पैंथर के शव को अपने कब्जे में लेकर चिकित्सकों और अधिकारियों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार किया। चिकित्सकों के अनुसार प्रथम दृष्ट्या पैंथर की मौत का कारण शॉक माना जा रहा है।