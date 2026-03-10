10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

Rajasthan Bridge News: राजस्थान के 55 साल पुराने इस ब्रिज का काम अंतिम चरण में पहुंचकर अटका, जानें आखिर कहां फंसा पेंच

Hammir Bridge Sawai Madhopu: हम्मीर ब्रिज… राजस्थान के सवाईमाधोपुर शहर की धड़कन, लेकिन आज भी अधूरा। रोज़ाना घंटों तक लगने वाले जाम में फंसी एम्बुलेंस, परेशान मरीज और बेबस प्रसूताएं। यह नज़ारा अब आम हो गया है।

2 min read
Google source verification

सवाई माधोपुर

image

Anil Prajapat

Mar 10, 2026

Hammir Bridge

निर्माणाधीन हम्मीर ब्रिज। फोटो: पत्रिका

सवाईमाधोपुर। हम्मीर ब्रिज… शहर की धड़कन, लेकिन आज भी अधूरा। रोज़ाना घंटों तक लगने वाले जाम में फंसी एम्बुलेंस, परेशान मरीज और बेबस प्रसूताएं। यह नज़ारा अब आम हो गया है। 1970-71 में बने इस पुल को चौड़ा करने और मरम्मत का काम जनता की मांग पर शुरू तो हुआ, लेकिन दो साल बाद भी मंज़िल तक नहीं पहुंच पाया। पुल लगभग तैयार है, मगर रेलवे ब्लॉक की अनुमति न मिलने से काम ठप पड़ा है।

यह पुल सिर्फ लोहे और कंक्रीट की संरचना नहीं, बल्कि सवाईमाधोपुर की जीवनरेखा है। खण्डार रोड से मध्यप्रदेश और रणथम्भौर रोड से पर्यटन का दबाव दोनों का भार यही पुल उठाता है। हर दिन हजारों वाहन इस पर गुजरते हैं और हर दिन जाम की पीड़ा आमजन झेलते हैं।

अदालत तक पहुंचा मामला

जनहित में सामाजिक कार्यकर्ता हरि प्रसाद योगी ने मामला जिला लोक अदालत में उठाया। अदालत ने इसे गंभीर मानते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआई) और सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के साथ-साथ रेलवे मंडल कोटा को भी पक्षकार बनाया। सुनवाई में एनएचआई ने बताया कि पुल का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन रेलवे ब्लॉक की अनुमति न मिलने से काम अटका है।

जनता को हो रही परेशानी

यह पुल खण्डार रोड (टोंक चिरगांव नेशनल हाइवे टोंक से मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश के चिरगांव जाने वाली एनएच 552 ) और रणथम्भौर रोड को जोड़ता है। दोनों तरफ से भारी यातायात का दबाव है। रोज़ाना हजारों वाहन गुजरते हैं और हर दिन जाम की पीड़ा आमजन झेलते हैं। एम्बुलेंस में मरीज और प्रसूताएं तक फंस जाती हैं। व्यापारियों से लेकर पर्यटकों तक सभी प्रभावित हैं।

बैठकें और उम्मीदें

गत दिनों कोटा में एनएचआई और रेलवे अधिकारियों की बैठक हुई थी। इसमें जल्द ही ब्लॉक देने का आश्वासन मिला था। अदालत ने भी रेलवे को पक्षकार बनाकर प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। अब उम्मीदें रेलवे की अनुमति पर टिकी हैं। हम्मीर ब्रिज का काम पूरा होने के बाद ही शहर को लंबे समय से जाम की समस्या से छुटकारा मिलेगा। जनता की निगाहें रेलवे ब्लॉक पर हैं,क्योंकि यह पुल सिर्फ़ सड़क नहीं, बल्कि राहत की सांस है।

पूर्व में देरी के ये रहे कारण

-रेलवे की ओर से मुख्य स्पान की ड्राइंग बदलने और भूमि अवाप्ति में छह माह का समय गया।
-49 मीटर और 30 मीटर स्पान के गर्डरों की अनुमोदन व निरीक्षण में लंबी देरी हुई।
-टोंक साइड रैम्प पर संरचनाएं हटाने और लालसोट साइड भूमि अवाप्ति की कार्रवाई अटकी रही।
-बारिश के मौसम में काम बंद रहा।

इनका कहना है…

हम्मीर ब्रिज का कार्य लगभग पूरा होने को है, लेकिन रेलवे की ओर से ब्लॉक की अनुमति नहीं मिलने से कार्य अटका है। गत दिनों रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी और डीआरएम से भी मिलकर आए थे। जल्द ही रेलवे की ओर से ब्लॉक की अनुमति मिलने की उम्मीद है।
-वेदप्रकाश शर्मा, अधिशासी अभियंता, एनएचआई।

ये भी पढ़ें

Greenfield Airport: राजस्थान का सबसे बड़ा होगा यह एयरपोर्ट, A-321 श्रेणी जैसे बड़े विमान भी उतर सकेंगे
कोटा
Kota-Bundi Greenfield Airport

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Mar 2026 09:56 am

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / Rajasthan Bridge News: राजस्थान के 55 साल पुराने इस ब्रिज का काम अंतिम चरण में पहुंचकर अटका, जानें आखिर कहां फंसा पेंच

बड़ी खबरें

View All

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सवाई माधोपुर: जंगल से बाहर फिर आया बाघ, वन विभाग सतर्क, किया ट्रेंकुलाइज

सवाई माधोपुर

Ranthambore : बाघ-बाघिनों की मौत से वन्यजीव विशेषज्ञ चिंतित, किया बड़ा खुलासा

Ranthambore tigers and tigresses death Wildlife experts worried made a big revelation
सवाई माधोपुर

सवाई माधोपुर: खनन विभाग की टीम पर बजरी माफिया का हमला, होमगार्ड की राइफल ने बचाई जान

सवाई माधोपुर

राजस्थान के 1256 गांव और 6 कस्बों को मिलेगा ईसरदा का पानी, नई लाइन बिछाने के लिए भूमि अवाप्ति प्रक्रिया तेज

Isarda-Dausa Drinking Water Project (3)
सवाई माधोपुर

Special Train: यात्रियों के लिए राहत की खबर, सवाई माधोपुर होकर चलेगी स्पेशल ट्रेन, इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

indian railway special train
सवाई माधोपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.