Isarda Project: राजस्थान के 1256 गांव और 6 कस्बों को मिलेगा पानी, भूमि अवाप्ति तेज; खातेदारों को मुआवजा जल्द

बता दें कि ईसरदा–दौसा पेयजल परियोजना से 35.13 लाख लोगों को पेयजल सुविधा मिलेगी। इस प्रोजेक्ट से कुल 1,256 गांव और 6 कस्बों को पानी मिलेगा। जिनमें दौसा जिले के 1079 गांव व 5 कस्बे और सवाईमाधोपुर जिले के 177 गांव व एक कस्बा शामिल है। इसके लिए 3 लाख 6 हजार 198 नल कनेक्शन प्रस्तावित हैं।