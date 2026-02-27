27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Ramjal Setu Project: राजस्थान में 1915 करोड़ की रामजल सेतु परियोजना ने पकड़ी रफ्तार, रामगढ़ बांध को मिलेगा नया जीवन; ईसरदा से आएगा पानी

Rajasthan Ramjal Setu Project: 1915 करोड़ रुपए की राम जल सेतु लिंक परियोजना अब अहम पड़ाव पर पहुंच गई है। इस योजना के तहत ईसरदा बांध से रामगढ़ बांध में पानी लाया जाएगा।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Feb 27, 2026

Ramgarh Dam

रामगढ़ बांध। फोटो: पत्रिका

Ramgarh Dam: जयपुर/जमवारामगढ़। राजधानी जयपुर में जल संकट से जूझ रहे ग्रामीण इलाकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राजस्थान सरकार के प्रथम अंतरिम बजट 2024-25 में स्वीकृत 1915 करोड़ रुपए की राम जल सेतु लिंक परियोजना (संशोधित ईआरसीपी-पीकेसी) अब अहम पड़ाव पर पहुंच गई है।

इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत टोंक जिले के ईसरदा बांध से पानी लाकर जयपुर के रामगढ़ बांध को फिर से जीवंत किया जाएगा। 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वंदे भारत जल संरक्षण जन अभियान के तहत रामगढ़ बांध में श्रमदान कर जीर्णोद्धार कार्य का शुभारंभ किया था।

जीवीपीआर इंजीनियर्स को मिला ठेका, दो विकल्पों पर सर्वे

अक्टूबर 2025 में जल परिवहन फीडर पाइपलाइन निर्माण के लिए टेंडर जारी हुआ, जो हैदराबाद की जीवीपीआर इंजीनियर्स लिमिटेड को मिला। हालांकि फरवरी 2026 तक कार्य शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन अभी तक निर्माण प्रारंभ नहीं हो सका है।

वर्तमान में ईसरदा से रामगढ़ तक फीडर पाइपलाइन के फाइनल अलाइमेंट का विस्तृत सर्वे चल रहा है। पहले 120 किलोमीटर के प्रस्ताव में 78 किलोमीटर पाइपलाइन और शेष नहर निर्माण शामिल था। अब पूरी पाइपलाइन और पाइपलाइन मय नहर दोनों विकल्पों पर सर्वे किया जा रहा है।

मार्च अंत या अप्रैल में शुरू हो सकता है निर्माण

सूत्रों के अनुसार अलाइमेंट सर्वे की समय सीमा 21 मार्च निर्धारित है। सर्वे पूर्ण होते ही कार्यादेश जारी कर निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। क्षेत्रवासियों को उम्मीद है कि परियोजना के धरातल पर उतरते ही रामगढ़ बांध में स्थायी जल उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।

इनका कहना है…

ईसरदा बांध से रामगढ़ बांध तक पाइपलाइन से पानी लाने का फाइनल अलाइमेंट सर्वे चल रहा है। सर्वे पूरा होने के बाद कार्यादेश जारी किया जाएगा।
-रवि सोलंकी, प्रबंध निदेशक व मुख्य अभियंता ईआरसीपी कॉर्पोरेशन

ये भी पढ़ें

PM E-Bus Service: जयपुर में पहले दिन 186KM तक दौड़ी इलेक्ट्रिक बसें, ट्रायल के दौरान सामने आई ये चुनौतियां
जयपुर
PM e-Bus service

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Feb 2026 11:59 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Ramjal Setu Project: राजस्थान में 1915 करोड़ की रामजल सेतु परियोजना ने पकड़ी रफ्तार, रामगढ़ बांध को मिलेगा नया जीवन; ईसरदा से आएगा पानी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Good News: अब शहरों की तर्ज पर गांवों में भी वाहन घर-घर जाकर करेंगे कचरा संग्रहण

जयपुर

Bride Scam: शादी के नाम पर दुल्हन की सौदेबाजी कर ठगी करने वाले आरोपी गिरफ्तार

जयपुर

मानसरोवर में सड़कें छोटी नहीं, कब्जे बड़े हैं….सड़क 60 फीट, सफर 20 फीट में ही

जयपुर

Rajasthan: राइट टू हेल्थ से फ्री बिजली तक… PM मोदी के अजमेर दौरे से पहले गहलोत ने याद दिलाए पुराने चुनावी वादे

pm modi ashok gehlot
जयपुर

Muhana Mandi : भिंडी और नींबू हो रहे महंगे, टमाटर, आलू और फूल गोभी हो रहे सस्ते

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.