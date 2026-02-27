Ramjal Setu Project: राजस्थान में 1915 करोड़ की रामजल सेतु परियोजना ने पकड़ी रफ्तार, रामगढ़ बांध को मिलेगा नया जीवन; ईसरदा से आएगा पानी

इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत टोंक जिले के ईसरदा बांध से पानी लाकर जयपुर के रामगढ़ बांध को फिर से जीवंत किया जाएगा। 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वंदे भारत जल संरक्षण जन अभियान के तहत रामगढ़ बांध में श्रमदान कर जीर्णोद्धार कार्य का शुभारंभ किया था।