5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

Rajasthan: त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर दिखा टाइगर मलंग, पर्यटकों में मची हलचल

Sawai Madohpur news: रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर बुधवार शाम उस समय हलचल मच गई, जब अचानक एक टाइगर सड़क पर आ गया। टाइगर को देखते ही दोनों ओर से आ रहे वाहन जहां के तहां रुक गए।

less than 1 minute read
Google source verification

सवाई माधोपुर

image

kamlesh sharma

Mar 05, 2026

सवाईमाधोपुर.त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर विचरण करता बाघ: फोटो पत्रिका नेटवर्क

सवाईमाधोपुर। रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर बुधवार शाम उस समय हलचल मच गई, जब अचानक एक टाइगर सड़क पर आ गया। टाइगर को देखते ही दोनों ओर से आ रहे वाहन जहां के तहां रुक गए और सड़क पर करीब आधे घंटे तक आवागमन प्रभावित रहा।

जानकारी के अनुसार घटना बुधवार शाम करीब साढ़े चार बजे की है। हर बुधवार को रणथंभौर टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए बंद रहता है। ऐसे में उस दिन अधिकांश लोग त्रिनेत्र गणेश मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। इसी दौरान आड़ा बालाजी से मिश्र दर्रा गेट की ओर टाइगर आरबीटी-2511 ‘मलंग’ सड़क पर टहलता हुआ नजर आया।

घबराए पर्यटक

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टाइगर कुछ देर तक सड़क पर आराम से टहलता रहा। इस दौरान उसने एक कार की ओर भी कदम बढ़ाए, जिससे वाहन में बैठे पर्यटक घबरा गए और कई वाहन चालकों ने गाड़ियां पीछे कर लीं। हालांकि टाइगर ने किसी पर हमला नहीं किया और शांतिपूर्वक इधर-उधर घूमता रहा।

वन विभाग ने दी सावधानी बरतने की सलाह

सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति पर निगरानी शुरू की। कुछ देर बाद टाइगर स्वयं ही वापस जंगल की ओर चला गया, जिसके बाद मार्ग पर आवागमन सामान्य हो गया। वन विभाग के अनुसार पिछले कुछ दिनों से इस मार्ग पर टाइगर की आवाजाही लगातार देखी जा रही है। ऐसे में मंदिर मार्ग से गुजरने वाले लोगों और वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Mar 2026 07:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / Rajasthan: त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर दिखा टाइगर मलंग, पर्यटकों में मची हलचल

बड़ी खबरें

View All

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान के इस छोटे जिले की बड़ी छलांग: जोधपुर सहित कई बड़े जिलों को पछाड़ा

inspire award
सवाई माधोपुर

सवाई माधोपुर : चिंगारी ने बरपाया कहर; 4 मवेशी जिंदा जले, तीन भाइयों का हुआ बड़ा नुकसान

Sawai Madhopur Fire
सवाई माधोपुर

सवाई माधोपुर : ईद की खरीददारी करने जा रहे मुस्लिम परिवार की कार बनी आग का गोला, ऐसे बची सभी की जान

Sawai Madhopur Car Fire
सवाई माधोपुर

‘मुझे जीने नहीं देते…’ आंगन से एक साथ उठीं मां और 3 मासूमों की अर्थियां, राजस्थान के इस कांड ने पत्थर दिल इंसान को भी रुला दिया

Sawai Madhopur Gangapur City Shocked as Mother 3 Children Cremated Together in Tragic Case
सवाई माधोपुर

होटल में करंट से कर्मचारी की मौत, मुआवजे की मांग पर हेलिपैड पर धरना

सवाई माधोपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.