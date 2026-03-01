Rajasthan: त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर दिखा टाइगर मलंग, पर्यटकों में मची हलचल

सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति पर निगरानी शुरू की। कुछ देर बाद टाइगर स्वयं ही वापस जंगल की ओर चला गया, जिसके बाद मार्ग पर आवागमन सामान्य हो गया। वन विभाग के अनुसार पिछले कुछ दिनों से इस मार्ग पर टाइगर की आवाजाही लगातार देखी जा रही है। ऐसे में मंदिर मार्ग से गुजरने वाले लोगों और वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।