सवाई माधोपुर : चिंगारी ने बरपाया कहर; 4 मवेशी जिंदा जले, तीन भाइयों का हुआ बड़ा नुकसान

सवाई माधोपुर। भाड़ौती क्षेत्र में गर्मी का पारा चढ़ते ही क्षेत्र में आगजनी की घटनाएं डराने लगी हैं। निमोद ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बिजली के तारों में हुई स्पार्किंग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। तेज हवाओं के कारण आग आसपास के तीन बाड़ों में फैल गई, जिससे न केवल घर-गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया, बल्कि चार मवेशियों की झुलसने से मौत हो गई।