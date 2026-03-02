2 मार्च 2026,

सोमवार

सवाई माधोपुर

Gangapur City: मातम में बदली होली की खुशियां, एक ही परिवार के 3 मासूमों के मिले शव, मां लापता; सहम गया पूरा गांव

Rajasthan Crime News: होली के दिन खुशियों के बीच गंगापुर सिटी क्षेत्र के मीणा बड़ौदा गांव से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। एक ही परिवार के तीन मासूम बच्चों के शव घर में मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई।

2 min read
Google source verification

सवाई माधोपुर

image

Akshita Deora

Mar 02, 2026

Gangapur City

वजीरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (फोटो: पत्रिका)

3 Children Died In Gangapur City: राजस्थान के गंगापुर सिटी क्षेत्र के वजीरपुर उपखंड के मीणा बड़ौदा गांव में होली के दिन एक दर्दनाक घटना सामने आई। जहां एक ही परिवार के 3 मासूम बच्चों के शव घर में मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई।

7 साल की बच्ची समेत तीन बच्चों की मौत

जानकारी के अनुसार मृतकों में 7 वर्षीय बालिका, 4 वर्षीय बालक और करीब डेढ़ साल का मासूम बेटा शामिल है। तीनों बच्चे एक ही परिवार के थे। घटना के समय उनकी मां संगीता घर पर मौजूद नहीं थी और वह फिलहाल लापता बताई जा रही है।

ग्रामीणों को जब घर में कोई हलचल नजर नहीं आई तो उन्हें शक हुआ। अंदर जाकर देखने पर तीनों बच्चे अचेत अवस्था में मिले। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया।

मां की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। लेकिन मां के लापता होने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने महिला की तलाश शुरू कर दी है। आसपास के गांवों और संभावित ठिकानों पर पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद से ही मीणा बड़ौदा गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और डर का माहौल है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

02 Mar 2026 02:49 pm

Published on:

02 Mar 2026 02:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / Gangapur City: मातम में बदली होली की खुशियां, एक ही परिवार के 3 मासूमों के मिले शव, मां लापता; सहम गया पूरा गांव

