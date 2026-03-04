सवाई माधोपुर : ईद की खरीददारी करने जा रहे मुस्लिम परिवार की कार बनी आग का गोला, ऐसे बची सभी की जान

सवाई माधोपुर। जिले के छाण क्षेत्र में टोंक चिरगांव राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 552 पर मंगलवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया, जब चलती कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार धू-धू कर जलने लगी। घटना जतिधाम से आगे पुलिया के घुमाव के पास हुई, जहां जैतपुर गांव से सवाई माधोपुर की ओर जा रही एक क्विड कार में अचानक वायरिंग से धुआं उठने लगा।