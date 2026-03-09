9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

Ranthambore : बाघ-बाघिनों की मौत से वन्यजीव विशेषज्ञ चिंतित, किया बड़ा खुलासा

Ranthambore : वन्यजीव विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि जेनेटिक विविधता नहीं बढ़ाई गई तो भविष्य में बाघों में गंभीर बीमारियों का खतरा और बढ़ सकता है। रणथम्भौर में बाघों की मौतें न केवल जैव विविधता के लिए चिंता का विषय हैं, बल्कि संरक्षण प्रयासों पर भी सवाल खड़े करती हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

सवाई माधोपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Mar 09, 2026

Ranthambore tigers and tigresses death Wildlife experts worried made a big revelation

फाइल फोटो पत्रिका

Ranthambore : रणथम्भौर बाघ परियोजना में हाल के वर्षों में बीमारी और अन्य कारणों से कई बाघ-बाघिनों की मौत दर्ज की गई है। जून 2025 में मशहूर बाघिन एरोहेड (टी-84) बोन ट्यूमर से और बाघ टी-57 कैंसर से काल के ग्रास में समा गए। बाघ टी-57 लंबे समय तक बीमार रहा, लेकिन वन विभाग की ओर से केवल एक बार ही उसका उपचार किया गया। बाद में विभाग की टीम केवल मॉनिटरिंग करती रही।

2023 में 8 से अधिक बाघ-बाघिन और शावक मृत

2023 में भी बाघिन टी-114, बाघिन टी-19 कृष्णा और कई शावकों सहित 8 से अधिक बाघ-बाघिनों की मौत हुई थी। विशेषज्ञों का कहना है कि एक ही जीन पूल होने के कारण बाघों में बोन ट्यूमर जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। 2023 से 2024 के बीच 10-12 से अधिक बाघों की मौत विभिन्न कारणों से हुई, जिनमें से कई मौतें बीमारी से जुड़ी थीं।

जेनेटिक विविधता बढ़ाना जरूरी, वन्यजीव विशेषज्ञों ने चेताया

वन्यजीव विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि जेनेटिक विविधता नहीं बढ़ाई गई तो भविष्य में बाघों में गंभीर बीमारियों का खतरा और बढ़ सकता है। रणथम्भौर में बाघों की मौतें न केवल जैव विविधता के लिए चिंता का विषय हैं, बल्कि संरक्षण प्रयासों पर भी सवाल खड़े करती हैं।

विशेषज्ञों का सुझाव, बाघों का जीन पूल मजबूत बनाएं

ग्रामीणों और वन्यजीव प्रेमियों का कहना है कि बाघों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए वन विभाग को अधिक सक्रिय कदम उठाने होंगे। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि बाघों के जीन पूल को मजबूत करने के लिए अन्य अभयारण्यों से बाघों का आदान-प्रदान किया जाए।

ये भी पढ़ें

Rajasthan High Court : राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, एक व्यक्ति नहीं कर सकता दो नावों की सवारी
जयपुर
Rajasthan High Court orders relief two options but Only one beneficial

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Mar 2026 02:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / Ranthambore : बाघ-बाघिनों की मौत से वन्यजीव विशेषज्ञ चिंतित, किया बड़ा खुलासा

बड़ी खबरें

View All

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सवाई माधोपुर: खनन विभाग की टीम पर बजरी माफिया का हमला, होमगार्ड की राइफल ने बचाई जान

सवाई माधोपुर

राजस्थान के 1256 गांव और 6 कस्बों को मिलेगा ईसरदा का पानी, नई लाइन बिछाने के लिए भूमि अवाप्ति प्रक्रिया तेज

Isarda-Dausa Drinking Water Project (3)
सवाई माधोपुर

Special Train: यात्रियों के लिए राहत की खबर, सवाई माधोपुर होकर चलेगी स्पेशल ट्रेन, इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

indian railway special train
सवाई माधोपुर

Rajasthan: त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर दिखा टाइगर मलंग, पर्यटकों में मची हलचल

सवाई माधोपुर

राजस्थान के इस छोटे जिले की बड़ी छलांग: जोधपुर सहित कई बड़े जिलों को पछाड़ा

inspire award
सवाई माधोपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.