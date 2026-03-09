Ranthambore : बाघ-बाघिनों की मौत से वन्यजीव विशेषज्ञ चिंतित, किया बड़ा खुलासा

Ranthambore : रणथम्भौर बाघ परियोजना में हाल के वर्षों में बीमारी और अन्य कारणों से कई बाघ-बाघिनों की मौत दर्ज की गई है। जून 2025 में मशहूर बाघिन एरोहेड (टी-84) बोन ट्यूमर से और बाघ टी-57 कैंसर से काल के ग्रास में समा गए। बाघ टी-57 लंबे समय तक बीमार रहा, लेकिन वन विभाग की ओर से केवल एक बार ही उसका उपचार किया गया। बाद में विभाग की टीम केवल मॉनिटरिंग करती रही।