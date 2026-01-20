Kailash Kher : कैलाश खेर जंगल में खोजते रहे बाघ, पर सूफी गायक हुए मायूस, जानें क्या था मामला

Kailash Kher : प्रसिद्ध सूफी गायक कैलाश खेर सवाईमाधोपुर के दौरे पर हैं। उन्होंने सोमवार सुबह की पारी में रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण किया। इस दौरान वे जिप्सी में सवार होकर जोन नंबर तीन में गए। करीब तीन घंटों तक पार्क भ्रमण करने के बाद भी उन्हें बाघों के दीदार नहीं हुए। इससे गायक कैलाश खेर निराश नजर आए।