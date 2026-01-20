Weather Update : मौसम विभाग की भविष्यवाणी, 2 पश्चिमी विक्षोभ से राजस्थान के इन जिलों में मावठ का अलर्ट

Weather Update : राजस्थान में तेजी से मौसम का मिजाज बदल रहा है। मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी के अनुसार, राजस्थान में पहले एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, फिर उसके पीछे एक दूसरा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इन दोनों पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राजस्थान का मौसम बदल जाएगा। इसके असर से प्रदेश में इस सप्ताह मावठ का दौर चलेगा। पश्चिमी विक्षोभ से पहले प्रदेश में दिन और रात के तापमान में गिरावट होगी।