Weather Update : मौसम विभाग की भविष्यवाणी, 2 पश्चिमी विक्षोभ से राजस्थान के इन जिलों में मावठ का अलर्ट

Weather Update : राजस्थान में तेजी से मौसम का मिजाज बदल रहा है। मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी के अनुसार, राजस्थान में पहले एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, फिर उसके पीछे एक दूसरा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इन दोनों पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राजस्थान का मौसम बदल जाएगा। इसके असर से प्रदेश में इस सप्ताह मावठ का दौर चलेगा। पश्चिमी विक्षोभ से पहले प्रदेश में दिन और रात के तापमान में गिरावट होगी।
मौसम विभाग के अनुसार 22 जनवरी से 24 जनवरी के दौरान एक नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने व मावठ होने की प्रबल संभावना है। एक और बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ 26 से 28 जनवरी के दौरान प्रभावी होने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार 22 जनवरी को जोधपुर, बीकानेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्की-मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है। इसी के साथ 23 जनवरी को बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र व जयपुर, अजमेर, भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में भी मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है।
मौसम विभाग ने 22 जनवरी को जैसलमेर, बीकानेर, फलौदी, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और 23 जनवरी को बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुझुंनूं, सीकर, अलवर, जयपुर, भरतपुर और धौलपुर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार 24 जनवरी-25 जनवरी को अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री गिरावट होने व कहीं-कहीं घना कोहरा दर्ज होने की संभावना है।
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में सोमवार को मौसम पलटा गया। प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए रहे। माउंट आबू में रात का पारा छह डिग्री तक दर्ज किया गया। बीते 24 घंटे में जयपुर, अजमेर, भरतपुर संभाग के एरिया में हल्के बादल छाने के साथ कोहरा रहा। हालांकि उत्तरी हवा कमजोर रहने से तापमान में कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई।
