Weather Update : राजस्थान के इन जिलों में 22-23-24 जनवरी को मावठ की संभावना, मौसम विभाग का नया अलर्ट जारी

मौसम केन्द्र के अनुसार राजस्थान के कुछ हिस्सों में 22 से 24 जनवरी के बीच एक नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से 22-24 जनवरी को जोधपुर, बीकानेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र के साथ जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में भी मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। यानि की मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के 22 जिले सहित शेखावाटी क्षेत्र में मावठ की भरपूर संभावना है।