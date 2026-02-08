Rajasthan: राजस्थान में पंचायत चुनाव से पहले पुलिस महकमे में होगा बड़ा फेरबदल, ऐसे अफसर होंगे इधर-उधर

जयपुर ग्रामीण सहित कई जिलों में संभावित स्थानांतरणों को लेकर अंदरखाने तैयारियां शुरू हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में कई थानों में प्रभारी बदले जा सकते हैं। इससे थानों की कार्यप्रणाली में भी बदलाव देखने को मिलेगा। चुनाव से पहले पुलिस महकमे में यह बड़ा फेरबदल निष्पक्ष मतदान और मजबूत कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।