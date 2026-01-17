Atal Innovation Studio : अटल इनोवेशन स्टूडियो से राजस्थान के युवाओं की हुई बल्ले-बल्ले, जानिए क्या मिलेंगे फायदे

फोटो - AI
Atal Innovation Studio : एनीमेशन विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और डॉक्यूमेंट्री फिल्म जैसे क्षेत्रों में काम के लिए राजस्थान में पहला अत्याधुनिक इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सेलरेटर तैयार होगा। यहां लघु फिल्म डॉक्यूमेंट्री और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की सुविधा उपलब्ध होगी। इसे तैयार करने और समन्वय की जिम्मेदारी सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (डीओआइटी) को सौंपी गई है।
मुख्य अटल इनोवेशन स्टूडियो और प्रोडक्शन हाउस जयपुर के झालाना क्षेत्र स्थित आईटी डेवलपमेंट एंड ई-गवर्नेंस बिल्डिंग में तैयार किया जाएगा। इसके अलावा भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर में सैटेलाइट स्टूडियो बनाए जाएंगे।
इस पहल से युवाओं का पलायन रुकने की उम्मीद है। राज्य में कौशल विकास, प्रोडक्शन और रोजगार के अवसर मिलेंगे। छोटे स्तर के फिल्म और डिजिटल प्रोजेक्ट्स को प्रोत्साहन मिलेगा और क्रिएटिव स्टार्टअप को मजबूत आधार मिलेगा।
1- राज्य में प्रोडक्शन का मिलेगा मौका।
2- कौशल प्रशिक्षण से लेकर रोजगार तक का रास्ता।
3- स्थानीय प्रतिभा को सीधा मंच।
4- छोटे स्तर पर फिल्म और डिजिटल प्रोजेक्ट संभव।
5- निवेश और रोजगार पर फोकस।
6- स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा।
अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलरेटर राज्य के सृजनशील युवाओं के लिए एक बड़ा प्लेटफार्म साबित होगा। यहां आइडिया से लेकर प्रोडक्शन तक की पूरी सुविधा एक ही जगह उपलब्ध कराई जाएगी। शुरुआत जयपुर से कर रहे हैं।
हिमांशु गुप्ता, आयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग