Atal Innovation Studio : अटल इनोवेशन स्टूडियो से राजस्थान के युवाओं की हुई बल्ले-बल्ले, जानिए क्या मिलेंगे फायदे

Atal Innovation Studio : एनीमेशन विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और डॉक्यूमेंट्री फिल्म जैसे क्षेत्रों में काम के लिए राजस्थान में पहला अत्याधुनिक इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सेलरेटर तैयार होगा। यहां लघु फिल्म डॉक्यूमेंट्री और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की सुविधा उपलब्ध होगी। इसे तैयार करने और समन्वय की जिम्मेदारी सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (डीओआइटी) को सौंपी गई है।