Jaipur Former Royal Family : जयपुर के पूर्व राजपरिवार से जुड़ी संपत्ति पर राजस्थान सरकार को बड़ा झटका, दावा खारिज

जयपुर महानगर-प्रथम क्षेत्र के अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-6 के न्यायाधीश मुकेश परनामी ने यह आदेश पारित किया। संपदा निदेशालय की ओर से पिछले वर्ष प्रस्तुत दावे में कहा गया था कि 28 दिसंबर 1971 को संविधान के अनुच्छेद 363 के तहत पूर्व शासकों की निजी पदवियां समाप्त होने के बाद सिविल लाइन्स स्थित बंगला नंबर 15-16 पर राज्य सरकार का स्वामित्व हो गया। दावे में वर्ष 1971 से दावा पेश होने तक के लिए 10 करोड़ रुपए तथा दावा पेश होने के बाद वसूली तक प्रति माह 10 लाख रुपए किराए की मांग की गई थी।