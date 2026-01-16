Rajasthan Love Story : राजस्थान की अनोखी लव स्टोरियां छू लेंगी दिल, 3 युवकों की कहानी, जिन्होंने रचाईं विदेशी लड़कियों से शादियां

साल 2026 के शुरुआती दिन में अचानक सोशल मीडिया पर एक अनोखी लव स्टोरी वायरल हुई। वर्ष 2012 में फ्रांस की सारा राजस्थान घूमने आईं। उसकी मुलाकात जयपुर के एक साधारण ऑटो ड्राइवर रंजीत सिंह से हुई। रंजीत ने सारा को जयपुर घुमाया। लगातार साथ रहते रहते उन दोनों के बीच प्रेम के अंकुर फूट पड़े। बातचीत और मुलाकातें बढ़ने लगीं, और सारा ने रंजीत पर अपना दिल हार दिया।