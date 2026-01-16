SIR Update : SIR पर चुनाव आयोग का नया अपडेट, राजस्थान के वोटरों को मिली बड़ी राहत

केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में समयसीमा बढ़ा दी है। अब आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तारीख 19 जनवरी कर दी गई है। आयोग ने 15 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया। साथ ही राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया कि समय सीमा केवल दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि पर लागू है। इसका मतलब है कि मतदाताओं के पास अब अपने विवरण की जांच करने, आवश्यक घोषणाओं के साथ फॉर्म-6 भरकर नाम जोड़वाने या आपत्तियां उठाने के लिए अतिरिक्त समय होगा।