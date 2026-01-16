16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

जयपुर

SIR Update : SIR पर चुनाव आयोग का नया अपडेट, राजस्थान के वोटरों को मिली बड़ी राहत

SIR New Update : राजस्थान की जनता के लिए राहत की खबर है। SIR पर चुनाव आयोग का नया अपडेट आया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 16, 2026

Election Commission releases new update on SIR Rajasthan voters Big relief

ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

SIR New Update : राजस्थान की जनता के लिए राहत की खबर है। SIR पर चुनाव आयोग का नया अपडेट आया है। अगर किसी का नाम एसआईआर वाली लिस्ट में नहीं है तो उनके पास आपत्ति दर्ज करने का अब भी मौका है। चुनाव आयोग ने राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। इस नए आदेश में पुदुचेरी, गोवा, लक्षद्वीप और पश्चिम बंगाल भी शामिल हैं।

केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में समयसीमा बढ़ा दी है। अब आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तारीख 19 जनवरी कर दी गई है। आयोग ने 15 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया। साथ ही राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया कि समय सीमा केवल दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि पर लागू है। इसका मतलब है कि मतदाताओं के पास अब अपने विवरण की जांच करने, आवश्यक घोषणाओं के साथ फॉर्म-6 भरकर नाम जोड़वाने या आपत्तियां उठाने के लिए अतिरिक्त समय होगा।

व्यापक रूप से प्रचार करें

मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे इस विस्तार की जानकारी सभी माध्यमों, जैसे मीडिया, बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) और ऑनलाइन पोर्टल तथा ऐप के जरिए व्यापक रूप से प्रचारित करें। साथ ही इस नोटिफिकेशन को राज्य के राजपत्रों के विशेष अंक में तुरंत प्रकाशित करें और इसकी 3 प्रतियां आयोग के रिकॉर्ड के लिए भेजें। वे संशोधित कार्यक्रम का सख्ती से पालन करें, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता बनी रहे।

नए वोटर के लिए चुनाव आयोग की सलाह

एसआईआर के तहत 2026 में कई राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूचियों को अपडेट किया जा रहा है। इसका उद्देश्य हर योग्य नागरिक को सूची में शामिल करना और गैर-योग्य प्रविष्टियों (जैसे स्थानांतरण, मृत्यु, डुप्लिकेट या अन्य त्रुटियां) को हटाना है। नए और पहली बार वोट डालने वाले योग्य मतदाताओं को सलाह दी गई है कि वे फॉर्म-6 जल्द से जल्द बूथ स्तर के अधिकारियों या ऑनलाइन जमा कर दें।

16 Jan 2026 08:22 am

16 Jan 2026 08:18 am

