पत्रिका मोहल्ला मीटिंग में आमजन ने रखीं समस्याएं: ‘8 माह पूर्व हुई थी पेयजल के लिए खुदाई, पेचवर्क का काम आज भी अधूरा’

गोपाल विहार विकास समिति अध्यक्ष रामलाल बिवाल ने पेयजल लाइन डालने के नाम पर हुई खुदाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि करीब आठ महीने पहले कॉलोनी में पाइपलाइन के लिए सड़कें खोदी गई थीं, लेकिन आज तक पेचवर्क नहीं किया गया। लालाराम स्वामी ने कहा कि पेयजल कनेक्शन देने का काम भी अब तक अधूरा है। सुरेश प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि पानी की सप्लाई बहुत कम प्रेशर से होती है। वहीं ओम प्रकाश बैरवा ने आरोप लगाया कि बिना पानी की रीडिंग लिए मनमाने ढंग से बिल भेजे जा रहे हैं।