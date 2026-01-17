Guava Festival : सवाई माधोपुर में कल से देश का पहला अमरूद महोत्सव, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे उद्घाटन

कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि यह सवाईमाधोपुर सहित पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है कि देश में पहली बार अमरूद महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं बल्कि किसानों की मेहनत और जिले की कृषि पहचान को राष्ट्रीय मंच देने का प्रयास है।