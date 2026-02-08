जयपुर में एकतरफा प्यार में ‘डबल मर्डर’, लड़की और भाई की हत्या, फिर थाने में पहुंचा प्रेमी, अब मिली ये सजा

जयपुर। एकतरफा प्यार के चलते 16 वर्षीय नाबालिग लड़की और उसके भाई की बेरहमी से हत्या करने वाले अभियुक्त गुलशन को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने अभियुक्त पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-5, महानगर द्वितीय की ओर से सुनाया गया। पीठासीन अधिकारी लोकेन्द्र सिंह शेखावत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने घर में घुसकर भाई-बहन की निर्मम हत्या की है, ऐसे में किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती।