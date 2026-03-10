10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

Bomb Threat: पाकिस्तान के नाम से आया ईमेल, डाकघर को बम से उड़ाने की योजना बनाई है…

Sawai Madhopur Post Office Bomb Threat: राजस्थान के सवाईमाधोपुर शहर का माहौल मंगलवार को अचानक बदल गया। सुबह तक सब कुछ सामान्य था, कर्मचारी हर दिन की तरह अपने काम में व्यस्त थे।

2 min read
Google source verification

सवाई माधोपुर

image

Santosh Trivedi

Mar 10, 2026

फोटो पत्रिका नेटवर्क

Sawai Madhopur Post Office Bomb Threat: राजस्थान के सवाईमाधोपुर शहर का माहौल मंगलवार को अचानक बदल गया। सुबह तक सब कुछ सामान्य था, कर्मचारी हर दिन की तरह अपने काम में व्यस्त थे। लेकिन दोपहर होते-होते एक ईमेल ने पूरे प्रशासन को हिला दिया।

ईमेल में साफ लिखा था कि मुख्य डाकघर को बम से उड़ाने की योजना बनाई गई है। जैसे ही यह सूचना पुलिस तक पहुंची, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।

हर कमरे व हर कोने में बारीकी से की जांच

मानटाउन थाना पुलिस, डीएसबी टीम और बम निरोधक दस्ता तुरंत मौके पर पहुंचे। सुरक्षा के लिहाज से पूरे परिसर को खाली कराया गया, कर्मचारियों को बाहर निकाला गया और चारों ओर घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू हुआ।

सूचना के बाद पोस्ट ऑफिस में हर कमरे, हर कोने की बारीकी से जांच की गई। घंटों चली इस कार्रवाई के बाद राहत की सांस तब मिली जब कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।

गहन जांच में जुटी पुलिस

पुलिस का कहना है कि धमकी ईमेल के जरिए दी गई थी और साइबर टीम इसकी गहन जांच कर रही है। ईमेल भेजने वाले की पहचान कर उसे कानून के शिकंजे में कसने की तैयारी की जा रही है। यह पहली बार नहीं है जब जिले में इस तरह की धमकी सामने आई हो।

इससे पहले भी स्कूलों, कॉलेजों और अदालतों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकियां मिल चुकी हैं। हर बार जांच के बाद धमकी झूठी साबित हुई है, लेकिन हर बार शहर में डर और तनाव का माहौल जरूर बन जाता है।

मेल ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए

कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी एएसआई के नाम से आए इस मेल ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। मेल में स्पष्ट चेतावनी दी गई थी कि दोपहर 1 बजे कार्यालय में बम ब्लास्ट किए जाएंगे।

इस पर जिला पुलिस मुस्तैद रही। धमकी भरा मेल मिलते ही प्रशासन ने बिना देरी किए सुरक्षा के कड़े कदम उठाए गए। यहां दोपहर 1 बजे का समय होने के कारण पोस्ट ऑफिस को सील कर दिया गया।

इस दौरान यहां मौजूद सभी स्टाफ व अन्य लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सुरक्षा के लिहाज से पूरे मुख्य डाकघर को भी खाली करवा लिया गया। इस दौरान डाकघर के मुख्य द्वार पर पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया। जिससे कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सके।

डिटेक्टर की मदद से खंगाला हर कोना

मानटाउन थानाधिकारी सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि सवाई माधोपुर डाक अधीक्षक ने फोन कर सूचना दी थी कि मेल पर पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग को बम से उड़ाने की सूचना मिली है‌।

सूचना मिलते ही सवाई माधोपुर जिला पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं। मेटल डिटेक्टर की मदद से पूरे परिसर के चप्पे-चप्पे को खंगाला।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Mar 2026 04:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / Bomb Threat: पाकिस्तान के नाम से आया ईमेल, डाकघर को बम से उड़ाने की योजना बनाई है…

बड़ी खबरें

View All

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Bridge News: राजस्थान के 55 साल पुराने इस ब्रिज का काम अंतिम चरण में पहुंचकर अटका, जानें आखिर कहां फंसा पेंच

Hammir Bridge
सवाई माधोपुर

सवाई माधोपुर: जंगल से बाहर फिर आया बाघ, वन विभाग सतर्क, किया ट्रेंकुलाइज

सवाई माधोपुर

Ranthambore : बाघ-बाघिनों की मौत से वन्यजीव विशेषज्ञ चिंतित, किया बड़ा खुलासा

Ranthambore tigers and tigresses death Wildlife experts worried made a big revelation
सवाई माधोपुर

सवाई माधोपुर: खनन विभाग की टीम पर बजरी माफिया का हमला, होमगार्ड की राइफल ने बचाई जान

सवाई माधोपुर

राजस्थान के 1256 गांव और 6 कस्बों को मिलेगा ईसरदा का पानी, नई लाइन बिछाने के लिए भूमि अवाप्ति प्रक्रिया तेज

Isarda-Dausa Drinking Water Project (3)
सवाई माधोपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.