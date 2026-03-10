Bomb Threat: पाकिस्तान के नाम से आया ईमेल, डाकघर को बम से उड़ाने की योजना बनाई है…

पुलिस का कहना है कि धमकी ईमेल के जरिए दी गई थी और साइबर टीम इसकी गहन जांच कर रही है। ईमेल भेजने वाले की पहचान कर उसे कानून के शिकंजे में कसने की तैयारी की जा रही है। यह पहली बार नहीं है जब जिले में इस तरह की धमकी सामने आई हो।