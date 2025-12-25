सवाई माधोपुर: घर में खेलते समय बच्ची का सिर बर्तन में फंसा, मची अफरा-तफरी

फोटो पत्रिका नेटवर्क
सवाई माधोपुर। जिले के पुसोदा गांव में गुरुवार को एक हैरतअंगेज और घबराहट पैदा करने वाली घटना सामने आई। घर में खेल रही एक छोटी बच्ची का सिर अचानक एक बर्तन में फंस गया, जिससे परिवार में हड़कंप मच गया।
जानकारी के अनुसार, बच्ची घर के आंगन में खेल रही थी। खेल-खेल में वह पास रखे एक बर्तन के पास पहुंच गई और किसी तरह उसने अपना सिर बर्तन के अंदर डाल दिया। कुछ ही देर में बच्ची का सिर बर्तन में इस तरह फंस गया कि बाहर निकालना मुश्किल हो गया। सिर फंसते ही बच्ची रोने लगी और उसकी हालत बिगड़ने लगी। बच्ची का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।
बच्ची के रोने की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे। उन्होंने बच्ची के सिर से बर्तन को निकालने का काफी प्रयास किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। जिससे परिवार के लोग घबरा गए। हालांकि बाद में परिजनों ने सूझबूझ दिखाते हुए कटर मंगवाया। सावधानीपूर्वक बर्तन को काटा गया। जिसके बाद बच्ची के सिर को सुरक्षित बाहर निकाला गया।
गनीमत रही कि इस दौरान बच्ची को कोई गंभीर चोट नहीं आई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर कई लोग आ गए। बच्ची को सुरक्षित देख परिजनों और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।
