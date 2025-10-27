Jaipur Metro: जयपुर में मेट्रो विस्तार को जल्द लगेंगे पंख, बनेंगे 10 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन; 1145 करोड़ रुपए होंगे खर्च

Jaipur Metro (Photo- Patrika)
जयपुर। राजधानी जयपुर में मेट्रो विस्तार को जल्द पंख लगने वाले हैं। दिसंबर के अंत तक या अगले वर्ष जनवरी के पहले सप्ताह में मेट्रो फेज-2 का काम शुरू होने की उम्मीद है। राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इसके लिए निविदा जारी कर दी है। पहले चरण में काम के लिए 1145.14 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है और इसे करीब 34 माह में पूरा किया जाएगा। करीब 11 किमी में 10 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे।
माना जा रहा है कि जयपुर में मेट्रो फेज-2 का काम छह से सात चरणों में पूरा होगा। शेष चरणों की निविदा प्रक्रिया अगले डेढ़ से दो माह में पूरी कर ली जाएगी। राहत की बात यह है कि इस बार केंद्र सरकार से आर्थिक सहयोग भी मिलेगा। पहले ही दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) को जयपुर मेट्रो का सलाहकार नियुक्त किया जा चुका है।
जयपुर मेट्रो के निदेशक वैभव गालरिया और कई अधिकारी इस समय यूरोप के दौरे पर हैं। वहां वे मेट्रो की नई तकनीक को समझेंगे और जो नवाचार होंगे, उन्हें फेज-2 में लागू किया जाएगा।
प्रह्लादपुरा, मानपुरा, बीलवा कला, बीलवा, गोनेर मोड़, सीतापुरा, जेईसीसी, कुंभा मार्ग, हल्दीघाटी गेट और पिंजरापोल गोशाला।
राज्य सरकार ने फेज-2 की डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) केंद्र सरकार को भेज रखी है। विभिन्न मंत्रालयों में इस पर चर्चा भी हो चुकी है। बीते दिनों दिल्ली में पीएम गतिशक्ति के तहत नेटवर्क समूह योजना की बैठक में भी जयपुर मेट्रो विस्तार पर चर्चा हुई।
इस बैठक में यह भी बताया गया कि टोंक रोड और सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र समेत जयपुर के प्रमुख विकास क्षेत्रों से संपर्क मजबूत होगा। यह कॉरिडोर चांदपोल स्टेशन पर चालू पूर्व-पश्चिम लाइन से और जयपुर जंक्शन मेट्रो स्टेशन पर फुटओवर ब्रिज के माध्यम से जुड़ेगा, जिससे यात्रियों का आवागमन सुगम होगा। यातायात की भीड़भाड़ कम होगी, वाहनों का उपयोग घटेगा, प्रदूषण कम होगा और ईंधन की खपत में कमी आएगी।
यह परियोजना आसपास के उपनगरों को भी सेवा प्रदान करेगी। टोडी मोड़ स्टेशन चौमूं के यात्रियों के लिए लाभकारी होगा। जबकि रिंग रोड के पास प्रस्तावित प्रह्लादपुरा स्टेशन चाकसू के यात्रियों के लिए उपयोगी होगा।
