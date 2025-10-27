Jaipur Metro: जयपुर में मेट्रो विस्तार को जल्द लगेंगे पंख, बनेंगे 10 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन; 1145 करोड़ रुपए होंगे खर्च

जयपुर। राजधानी जयपुर में मेट्रो विस्तार को जल्द पंख लगने वाले हैं। दिसंबर के अंत तक या अगले वर्ष जनवरी के पहले सप्ताह में मेट्रो फेज-2 का काम शुरू होने की उम्मीद है। राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इसके लिए निविदा जारी कर दी है। पहले चरण में काम के लिए 1145.14 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है और इसे करीब 34 माह में पूरा किया जाएगा। करीब 11 किमी में 10 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे।