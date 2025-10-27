Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Metro: जयपुर में मेट्रो विस्तार को जल्द लगेंगे पंख, बनेंगे 10 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन; 1145 करोड़ रुपए होंगे खर्च

Jaipur Metro Phase-2: राजधानी जयपुर में मेट्रो विस्तार को जल्द पंख लगने वाले हैं। करीब 11 किमी में 10 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Oct 27, 2025

Jaipur Metro

Jaipur Metro (Photo- Patrika)

जयपुर। राजधानी जयपुर में मेट्रो विस्तार को जल्द पंख लगने वाले हैं। दिसंबर के अंत तक या अगले वर्ष जनवरी के पहले सप्ताह में मेट्रो फेज-2 का काम शुरू होने की उम्मीद है। राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इसके लिए निविदा जारी कर दी है। पहले चरण में काम के लिए 1145.14 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है और इसे करीब 34 माह में पूरा किया जाएगा। करीब 11 किमी में 10 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे।

माना जा रहा है कि जयपुर में मेट्रो फेज-2 का काम छह से सात चरणों में पूरा होगा। शेष चरणों की निविदा प्रक्रिया अगले डेढ़ से दो माह में पूरी कर ली जाएगी। राहत की बात यह है कि इस बार केंद्र सरकार से आर्थिक सहयोग भी मिलेगा। पहले ही दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) को जयपुर मेट्रो का सलाहकार नियुक्त किया जा चुका है।

जयपुर मेट्रो के निदेशक वैभव गालरिया और कई अधिकारी इस समय यूरोप के दौरे पर हैं। वहां वे मेट्रो की नई तकनीक को समझेंगे और जो नवाचार होंगे, उन्हें फेज-2 में लागू किया जाएगा।

पहले चरण में बनने वाले स्टेशन

प्रह्लादपुरा, मानपुरा, बीलवा कला, बीलवा, गोनेर मोड़, सीतापुरा, जेईसीसी, कुंभा मार्ग, हल्दीघाटी गेट और पिंजरापोल गोशाला।

डीपीआर पर मुहर लगने का इंतजार

राज्य सरकार ने फेज-2 की डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) केंद्र सरकार को भेज रखी है। विभिन्न मंत्रालयों में इस पर चर्चा भी हो चुकी है। बीते दिनों दिल्ली में पीएम गतिशक्ति के तहत नेटवर्क समूह योजना की बैठक में भी जयपुर मेट्रो विस्तार पर चर्चा हुई।

इस बैठक में यह भी बताया गया कि टोंक रोड और सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र समेत जयपुर के प्रमुख विकास क्षेत्रों से संपर्क मजबूत होगा। यह कॉरिडोर चांदपोल स्टेशन पर चालू पूर्व-पश्चिम लाइन से और जयपुर जंक्शन मेट्रो स्टेशन पर फुटओवर ब्रिज के माध्यम से जुड़ेगा, जिससे यात्रियों का आवागमन सुगम होगा। यातायात की भीड़भाड़ कम होगी, वाहनों का उपयोग घटेगा, प्रदूषण कम होगा और ईंधन की खपत में कमी आएगी।

उपनगरों को जोड़ने की योजना

यह परियोजना आसपास के उपनगरों को भी सेवा प्रदान करेगी। टोडी मोड़ स्टेशन चौमूं के यात्रियों के लिए लाभकारी होगा। जबकि रिंग रोड के पास प्रस्तावित प्रह्लादपुरा स्टेशन चाकसू के यात्रियों के लिए उपयोगी होगा।

ये भी पढ़ें

IMD Rain Alert: राजस्थान में आज करवट लेगा मौसम, 3 दिन तक होगी बारिश, इन 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट
जयपुर
rain alert

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

जयपुर

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Oct 2025 06:41 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Metro: जयपुर में मेट्रो विस्तार को जल्द लगेंगे पंख, बनेंगे 10 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन; 1145 करोड़ रुपए होंगे खर्च

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Winter Schedule: जयपुर एयरपोर्ट से 13 नई फ्लाइट्स की शुरुआत, पहली बार भूटान-वियतनाम के लिए शुरू होंगी उड़ानें

Jaipur Airport Winter Schedule
जयपुर

Rajasthan Weather Today: मौसम ने फिर मारी पलटी, 27 जिलों में बारिश का अलर्ट; 14 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

Rajasthan-Rain-Alert-1
जयपुर

भारत के इंजीनियरों से आह्वान: कोडर से क्रिएटर बनने का समय

समाचार

दर्दनाक हादसा: फार्म पॉण्ड में डूबने से एक ही परिवार के तीन बच्चों की मौत, गांव में पसरा मातम

जयपुर

Jaipur News: CM भजनलाल शर्मा बोले- PM मोदी के नेतृत्व में पूरा हुआ पटेल का सपना, जम्मू-कश्मीर बना भारत का अभिन्न अंग

Chief Minister Bhajanlal
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.