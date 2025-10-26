Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

IMD Rain Alert: राजस्थान में आज करवट लेगा मौसम, 3 दिन तक होगी बारिश, इन 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

Rajasthan Heavy Rain: मानसून जाने के बाद और सर्दी की दस्तक के साथ राजस्थान में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होने जा रहा है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Oct 26, 2025

rain alert

फाइल फोटो

जयपुर। मानसून जाने के बाद और सर्दी की दस्तक के साथ राजस्थान में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होने जा रहा है। मौसम विभाग ने इसका अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की मानें तो आज से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। जिसके चलते 3 दिन तक कई जिलों में बारिश की होगी। वहीं, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

पिछले 24 घंटे की बात करें तो झालावाड़ जिले के मनोहरथाना में सबसे ज्यादा बारिश हुई। मनोहरथाना में शनिवार शाम 5 बजे से रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ, जो करीब 50 मिनट तक जारी रहा। करीब एक घंटे तक हुई बारिश के चलते सड़कों पर पानी बह निकला। साथ ही लोगों को ठंड का भी अहसास हुआ।

13 शहर 15 डिग्री और इससे नीचे

प्रदेश में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। शनिवार को 13 शहरों में रात का पारा 15 डिग्री और इससे नीचे दर्ज किया गया। सबसे कम रात का पारा सीकर में 13 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा दौसा में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री दर्ज किया गया।

आज से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय

मौसम केन्द्र के अनुसार एक अवदाब मध्य-पूर्वी अरब सागर में व एक अन्य अवदाब दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ उतरी-पश्चिमी भारत में 26 अक्टूबर से सक्रिय होने की संभावना है। ऐसे में आज से तीन दिन तक कई जिलों में बारिश की संभावना है।

जानें 3 दिन कहां होगी बारिश

26 अक्टूबर: मौसम विभाग ने प्रदेश के 9 जिलों में मेघगर्जन और वज्रपात के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की मानें तो बांसवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, सलूम्बर और उदयपुर जिले में बारिश की संभावना है।

27 अक्टूबर: बांसवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, सलूम्बर, सिरोही और उदयपुर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, टोंक और जालोर में मेघगर्जन और वज्रपात के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

28 अक्टूबर: मौसम विभाग ने अजमेर, बांसवाड़ा, ब्यावर, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूम्बर, सवाईमाधोपुर, ​सिरोही, टोंक, उदयपुर और जालोर में मेघगर्जन और वज्रपात के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Rain: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, नया पश्चिमी विक्षोभ होगा एक्टिव, 2 दिन यहां होगी बारिश!
जयपुर
Rajasthan-Rain

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

राजस्थान में भारी बारिश

राजस्थान में बाढ़

rajasthan news

rajasthan news in hindi

Rajasthan Weather News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Oct 2025 05:43 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IMD Rain Alert: राजस्थान में आज करवट लेगा मौसम, 3 दिन तक होगी बारिश, इन 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

RAS Transfer List: राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 67 आरएएस अधिकारियों के तबादले, किसे कहां लगाया, देखें पूरी लिस्ट

RAS Transfer List
जयपुर

साहित्य, शायरी और संगीत की शाम ने दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध, देशभर के शायरों ने गजलों और नज्मों से बांधा समां

जयपुर

Heavy Rain Alert: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, जानें इसलिए आएगी 27-28 अक्टूबर को भारी बारिश

जयपुर

Rajasthan Heavy Rain: राजस्थान में मौसम का यू टर्न, इन 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

rain in rajasthan
जयपुर

डीजीपी राजीव शर्मा ने ली हाईलेवल बैठक, गैंग-हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के दिए निर्देश

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.