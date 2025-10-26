IMD Rain Alert: राजस्थान में आज करवट लेगा मौसम, 3 दिन तक होगी बारिश, इन 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

जयपुर। मानसून जाने के बाद और सर्दी की दस्तक के साथ राजस्थान में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होने जा रहा है। मौसम विभाग ने इसका अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की मानें तो आज से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। जिसके चलते 3 दिन तक कई जिलों में बारिश की होगी। वहीं, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।