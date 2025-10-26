IMD Rain Alert: राजस्थान में आज करवट लेगा मौसम, 3 दिन तक होगी बारिश, इन 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

फाइल फोटो
जयपुर। मानसून जाने के बाद और सर्दी की दस्तक के साथ राजस्थान में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होने जा रहा है। मौसम विभाग ने इसका अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की मानें तो आज से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। जिसके चलते 3 दिन तक कई जिलों में बारिश की होगी। वहीं, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
पिछले 24 घंटे की बात करें तो झालावाड़ जिले के मनोहरथाना में सबसे ज्यादा बारिश हुई। मनोहरथाना में शनिवार शाम 5 बजे से रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ, जो करीब 50 मिनट तक जारी रहा। करीब एक घंटे तक हुई बारिश के चलते सड़कों पर पानी बह निकला। साथ ही लोगों को ठंड का भी अहसास हुआ।
प्रदेश में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। शनिवार को 13 शहरों में रात का पारा 15 डिग्री और इससे नीचे दर्ज किया गया। सबसे कम रात का पारा सीकर में 13 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा दौसा में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री दर्ज किया गया।
मौसम केन्द्र के अनुसार एक अवदाब मध्य-पूर्वी अरब सागर में व एक अन्य अवदाब दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ उतरी-पश्चिमी भारत में 26 अक्टूबर से सक्रिय होने की संभावना है। ऐसे में आज से तीन दिन तक कई जिलों में बारिश की संभावना है।
26 अक्टूबर: मौसम विभाग ने प्रदेश के 9 जिलों में मेघगर्जन और वज्रपात के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की मानें तो बांसवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, सलूम्बर और उदयपुर जिले में बारिश की संभावना है।
27 अक्टूबर: बांसवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, सलूम्बर, सिरोही और उदयपुर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, टोंक और जालोर में मेघगर्जन और वज्रपात के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
28 अक्टूबर: मौसम विभाग ने अजमेर, बांसवाड़ा, ब्यावर, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूम्बर, सवाईमाधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर और जालोर में मेघगर्जन और वज्रपात के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।
