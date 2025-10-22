Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Rain: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, नया पश्चिमी विक्षोभ होगा एक्टिव, 2 दिन यहां होगी बारिश!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एक बार फिर मौसम करवट बदल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ का असर आज भी प्रदेश में देखने को मिल सकता है।

जयपुर

Anil Prajapat

Oct 22, 2025

राजस्थान में बारिश। पत्रिका फाइल फोटो

जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर मौसम करवट बदल रहा है। मंगलवार को सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश दर्ज की गई, जिससे सर्दी का असर कुछ कम हो गया है। पश्चिमी विक्षोभ का असर आज भी प्रदेश में देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग की मानें तो आज भी प्रदेश के कई भागों में बादल छाए रहने की संभावना है।

पिछले 24 घंटे की बात करें तो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में कहीं-कहीं मंगलवार सुबह से देर शाम तक रुक-रुककर हल्की बारिश हुई। इसके अलावा बीकानेर, चूरू और झुंझुनूं जिले में भी हल्की बूंदाबांदी हुई और बादल छाए रहे।

वहीं, राजधानी जयपुर सहित सीकर, अलवर में बादल छाए रहे। मौसम के इस बदलाव से रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई और सुबह-शाम की सर्दी में थोड़ी कमी रही।

राजस्थान के प्रमुख शहरों का तापमान- 21 अक्टूबर

शहरअधिकतम तापमान (°C)न्यूनतम तापमान (°C)
अजमेर33.220.3
भीलवाड़ा32.018.0
अलवर31.620.0
जयपुर32.921.1
पिलानी33.120.7
सीकर32.017.5
कोटा32.920.4
उदयपुर32.020.4
बाड़मेर37.521.9
जैसलमेर35.419.6
जोधपुर35.321.7
बीकानेर35.523.4
चूरू33.621.2
गंगानगर33.121.7
नागौर33.821.7
बारां32.417.8
जालौर34.618.2
सिरोही33.015.7
करौली32.620.0
दौसा32.519.1
प्रतापगढ़32.619.8
झुंझुनूं31.922.7

आज भी छाए रहेंगे बादल

मौसम विभाग के अनुसार 22 अक्टूबर को भी प्रदेश के कई हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। हालांकि, इसके बाद कोई वेदर सिस्टम के सक्रिय न होने से अगले दो दिन मौसम शुष्क रहेगा।

यहां होगी हल्की बारिश

मौसम विभाग की मानें तो 25 अक्टूबर को प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। जिसके प्रभाव से 25 और 27 अक्टूबर को कोटा व उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि नवंबर की शुरूआत में प्रदेश में सर्दी का असर देखने को मिल सकता है।

