Rajasthan Rain: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, नया पश्चिमी विक्षोभ होगा एक्टिव, 2 दिन यहां होगी बारिश!

जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर मौसम करवट बदल रहा है। मंगलवार को सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश दर्ज की गई, जिससे सर्दी का असर कुछ कम हो गया है। पश्चिमी विक्षोभ का असर आज भी प्रदेश में देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग की मानें तो आज भी प्रदेश के कई भागों में बादल छाए रहने की संभावना है।
पिछले 24 घंटे की बात करें तो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में कहीं-कहीं मंगलवार सुबह से देर शाम तक रुक-रुककर हल्की बारिश हुई। इसके अलावा बीकानेर, चूरू और झुंझुनूं जिले में भी हल्की बूंदाबांदी हुई और बादल छाए रहे।
वहीं, राजधानी जयपुर सहित सीकर, अलवर में बादल छाए रहे। मौसम के इस बदलाव से रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई और सुबह-शाम की सर्दी में थोड़ी कमी रही।
|शहर
|अधिकतम तापमान (°C)
|न्यूनतम तापमान (°C)
|अजमेर
|33.2
|20.3
|भीलवाड़ा
|32.0
|18.0
|अलवर
|31.6
|20.0
|जयपुर
|32.9
|21.1
|पिलानी
|33.1
|20.7
|सीकर
|32.0
|17.5
|कोटा
|32.9
|20.4
|उदयपुर
|32.0
|20.4
|बाड़मेर
|37.5
|21.9
|जैसलमेर
|35.4
|19.6
|जोधपुर
|35.3
|21.7
|बीकानेर
|35.5
|23.4
|चूरू
|33.6
|21.2
|गंगानगर
|33.1
|21.7
|नागौर
|33.8
|21.7
|बारां
|32.4
|17.8
|जालौर
|34.6
|18.2
|सिरोही
|33.0
|15.7
|करौली
|32.6
|20.0
|दौसा
|32.5
|19.1
|प्रतापगढ़
|32.6
|19.8
|झुंझुनूं
|31.9
|22.7
मौसम विभाग के अनुसार 22 अक्टूबर को भी प्रदेश के कई हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। हालांकि, इसके बाद कोई वेदर सिस्टम के सक्रिय न होने से अगले दो दिन मौसम शुष्क रहेगा।
मौसम विभाग की मानें तो 25 अक्टूबर को प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। जिसके प्रभाव से 25 और 27 अक्टूबर को कोटा व उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि नवंबर की शुरूआत में प्रदेश में सर्दी का असर देखने को मिल सकता है।
