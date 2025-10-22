Rajasthan Rain: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, नया पश्चिमी विक्षोभ होगा एक्टिव, 2 दिन यहां होगी बारिश!

जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर मौसम करवट बदल रहा है। मंगलवार को सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश दर्ज की गई, जिससे सर्दी का असर कुछ कम हो गया है। पश्चिमी विक्षोभ का असर आज भी प्रदेश में देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग की मानें तो आज भी प्रदेश के कई भागों में बादल छाए रहने की संभावना है।