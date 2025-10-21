दिवाली के बाद राजस्थान में हवा हुई जहरीली, ये शहर रहा सबसे ज्यादा प्रदूषित; इन 23 शहरों में AQI 200 पार

आतिशबाजी से निकले धुएं और धूल के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन की समस्या हो रही हैंं। खासकर बुजुर्गों और बच्चों को ज्यादा परेशानी हो रही है। माना जा रहा है कि प्रदेश के दो तीन दिन ऐसे हालात रह सकते हैं, क्योंकि लोग गोवर्धन के दिन भी पटाखे चलाते है। ऐसे में गुरुवार को भी वायु प्रदूषण का स्तर और बढ़ सकता है।