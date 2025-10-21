Patrika LogoSwitch to English

दिवाली के बाद राजस्थान में हवा हुई जहरीली, ये शहर रहा सबसे ज्यादा प्रदूषित; इन 23 शहरों में AQI 200 पार

Rajasthan Air Pollution: दिवाली के बाद राजस्थान के कई शहरों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। आतिशबाजी के कारण प्रदूषण का स्तर अचानक बढ़ गया है।

2 min read

जयपुर

image

Anil Prajapat

Oct 21, 2025

Air-pollution-in-Rajasthan-3
Play video

जयपुर में वायु प्रदूषण। फोटो: एएनआई

जयपुर। दिवाली के बाद राजस्थान के कई शहरों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। आतिशबाजी के कारण प्रदूषण का स्तर अचानक बढ़ गया है। 338 एक्यूआइ के साथ भिवाड़ी सबसे प्रदूषित रहा। वहीं, प्रदेश के 23 शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 200 को पार कर गया है।

ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दिवाली के बाद प्रदेश में भिवाड़ी सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा है। यहां एक्यूआइ का स्तर 332 तक पहुंच गया है। इसके अलावा 287 एक्यूआइ के साथ चित्तौड़गढ़ दूसरे स्थान पर रहा।

वहीं, अजमेर, अलवर, ​भरतपुर, भीलवाड़ा, भिवाड़ी, बीकानेर, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झुंझुनूं, जोधपुर, करौली, कोटा, पाली, राजसमंद, सीकर, श्रीगंगानगर और उदयपुर में भी एक्यूआइ का स्तर 200 के पार पहुंच गया है।

जानें कौनसे शहर में कितना रहा AQI

क्रमांकशहरAQI
1अजमेर239
2अलवर218
3भरतपुर242
4भीलवाड़ा252
5भिवाड़ी338
6बीकानेर226
7चित्तौड़गढ़287
8चूरू219
9दौसा219
10धौलपुर264
11डूंगरपुर212
12हनुमानगढ़261
13जैसलमेर238
14जालोर246
15झुंझुनूं246
16जोधपुर246
17करौली219
18कोटा234
19पाली230
20राजसमंद206
21सीकर245
22श्रीगंगानगर260
23उदयपुर237

जयपुर में भी खतरनाक स्तर पर प्रदूषण

दिवाली हुई आतिशबाजी के बाद राजधानी जयपुर में भी प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। जयपुर में बुधवार को एक्यूआइ 251 रहा। जयपुर के शास्त्रीनगर में 287, आदर्श नगर में 256, सीतापुरा में 275 एक्यूआइ दर्ज किया गया।

और बढ़ सकता है वायु प्रदूषण का स्तर

आतिशबाजी से निकले धुएं और धूल के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन की समस्या हो रही हैंं। खासकर बुजुर्गों और बच्चों को ज्यादा परेशानी हो रही है। माना जा रहा है कि प्रदेश के दो तीन दिन ऐसे हालात रह सकते हैं, क्योंकि लोग गोवर्धन के दिन भी पटाखे चलाते है। ऐसे में गुरुवार को भी वायु प्रदूषण का स्तर और बढ़ सकता है।





Rape: परिचित ने किया नाबालिग से बलात्कार, जलमहल दिखाने के बहाने से ले गया और होटल में ले जाकर की जबरदस्ती

Rape Case
जयपुर

Govardhan Puja 2025: राजस्थान में आज या कल कब है गोवर्धन पूजा? जान लीजिए सही तारीख

Govardhan Puja
जयपुर

IMD: राजस्थान में मौसम ने बदली करवट, एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बढ़ेगी ठंड, जानें मौसम विभाग का लेटेस्ट अपडेट

Rajasthan Winter
जयपुर

रेलवे का मेगा ट्रैफिक ब्लॉक, जयपुर जंक्शन पर 48 ट्रेनों का संचालन होगा प्रभावित; इन 18 ट्रेनों का बदलेगा रूट

Mega-Traffic-Block
जयपुर

Rajasthan Weather:गुलाबी सर्दी के साथ सुहावने मौसम में दीपोत्सव पर्व का उल्लास दोगुना, आतिशबाजी से आसमां में छाया धुआं

जयपुर
