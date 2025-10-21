दिवाली के बाद राजस्थान में हवा हुई जहरीली, ये शहर रहा सबसे ज्यादा प्रदूषित; इन 23 शहरों में AQI 200 पार

जयपुर में वायु प्रदूषण। फोटो: एएनआई
जयपुर। दिवाली के बाद राजस्थान के कई शहरों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। आतिशबाजी के कारण प्रदूषण का स्तर अचानक बढ़ गया है। 338 एक्यूआइ के साथ भिवाड़ी सबसे प्रदूषित रहा। वहीं, प्रदेश के 23 शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 200 को पार कर गया है।
ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दिवाली के बाद प्रदेश में भिवाड़ी सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा है। यहां एक्यूआइ का स्तर 332 तक पहुंच गया है। इसके अलावा 287 एक्यूआइ के साथ चित्तौड़गढ़ दूसरे स्थान पर रहा।
वहीं, अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, भिवाड़ी, बीकानेर, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झुंझुनूं, जोधपुर, करौली, कोटा, पाली, राजसमंद, सीकर, श्रीगंगानगर और उदयपुर में भी एक्यूआइ का स्तर 200 के पार पहुंच गया है।
|क्रमांक
|शहर
|AQI
|1
|अजमेर
|239
|2
|अलवर
|218
|3
|भरतपुर
|242
|4
|भीलवाड़ा
|252
|5
|भिवाड़ी
|338
|6
|बीकानेर
|226
|7
|चित्तौड़गढ़
|287
|8
|चूरू
|219
|9
|दौसा
|219
|10
|धौलपुर
|264
|11
|डूंगरपुर
|212
|12
|हनुमानगढ़
|261
|13
|जैसलमेर
|238
|14
|जालोर
|246
|15
|झुंझुनूं
|246
|16
|जोधपुर
|246
|17
|करौली
|219
|18
|कोटा
|234
|19
|पाली
|230
|20
|राजसमंद
|206
|21
|सीकर
|245
|22
|श्रीगंगानगर
|260
|23
|उदयपुर
|237
दिवाली हुई आतिशबाजी के बाद राजधानी जयपुर में भी प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। जयपुर में बुधवार को एक्यूआइ 251 रहा। जयपुर के शास्त्रीनगर में 287, आदर्श नगर में 256, सीतापुरा में 275 एक्यूआइ दर्ज किया गया।
आतिशबाजी से निकले धुएं और धूल के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन की समस्या हो रही हैंं। खासकर बुजुर्गों और बच्चों को ज्यादा परेशानी हो रही है। माना जा रहा है कि प्रदेश के दो तीन दिन ऐसे हालात रह सकते हैं, क्योंकि लोग गोवर्धन के दिन भी पटाखे चलाते है। ऐसे में गुरुवार को भी वायु प्रदूषण का स्तर और बढ़ सकता है।
