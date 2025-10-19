राजस्थान में बनेंगी इलेक्ट्रिक बसें, 1200 करोड़ से लगेगा प्लांट; खुलेंगे रोजगार के नए द्वार

जयपुर। राजस्थान अब इलेक्ट्रिक बसों के निर्माण का भी केन्द्र बनेगा। इसकी शुरुआत नीमराणा के घिलोठ से होगी। प्रति वर्ष 33000 यूनिट्स उत्पादन क्षमता का प्लांट बनेगा। ईवी बसों के अलावा बस बॉडी, बैटरी, मोटर, वायर हार्नेस का निर्माण होगा। साथ ही स्पेयर पार्ट डिवीजन भी बनेंगे।