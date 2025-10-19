जैसलमेर बस अग्निकांड: वायुसेना में जाने का सपना था… घर पहुंचा शव, अब तक 24 की मौत

जैसलमेर में पिछले दिनों वायुसेना भर्ती परीक्षा थी। महिपाल सिंह भी भर्ती परीक्षा देने गया था। 13 अक्टूबर को पिता ने उसे जैसलमेर छोड़ा था। रात को वह रिश्तेदार के घर ठहर गया था। दूसरे दिन परीक्षा देने के बाद पिता उसे लेने आने वाले थे, लेकिन परीक्षा के बाद वह दोपहर तीन बजे निजी स्लीपर बस में सवार हो गया था। रास्ते में उसने घर फोन कर कहा था कि वह घर आ रहा है। कोई लेने नहीं आए। वह सेना में भर्ती होना चाहता था, लेकिन उसका शव गांव पहुंचा।