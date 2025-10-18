Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

जैसलमेर बस हादसे में 23वीं मौत, झुलसे युवक को कार चालक ने नहीं बैठाया तो बाइक सवार ने पहुंचा था अस्पताल

जैसलमेर में बस में भीषण आग की घटना में गंभीर रूप से झुलसे युवक की जोधपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई। हादसे में अब तक 23 जनों की मौत हो चुकी है।

2 min read

जैसलमेर

image

kamlesh sharma

Oct 18, 2025

Play video

पोकरण (जैसलमेर)। जैसलमेर में बस में भीषण आग की घटना में गंभीर रूप से झुलसे युवक की जोधपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई। हादसे में अब तक 23 जनों की मौत हो चुकी है। गौरतलब है कि गत दिनों जैसलमेर से जोधपुर जा रही एक निजी बस में अचानक आग लग गई थी। 22 जनों की मौत के साथ एक दर्जन से अधिक लोग आग से झुलसकर घायल हो गए थे, जिनका उपचार चल रहा है। हादसे में रामदेवरा थाना क्षेत्र के एकां निवासी महिपाल सिंह (19) पुत्र नगसिंह भाटी भी गंभीर रूप से झुलस गए। युवक का जोधपुर में उपचार चल रहा था। शनिवार को दोपहर उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। जिससे क्षेत्र में शोक की लहर छा गई।

युवक का वीडियो हुआ था वायरल, किसी ने नहीं की थी मदद

बस हादसे के बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए थे। इसमें एक वीडियो एकां निवासी महिपाल सिंह का भी था। झुलसे युवक ने अस्पताल में परिजनों को बताया था कि वह बस में बीच में बैठा था। जब अचानक आग लगी तो पूरी बस में धुआं भर गया। उसका भी दम घुटने लगा। बस रुकने के बाद जब सवारियों ने कांच तोड़े तो वह भी कूदकर बाहर निकला। इस दौरान वह गंभीर रूप से झुलस गया था। उसने सड़क पर मदद भी मांगी थी, लेकिन किसी ने सहायता नहीं की। एक कार में सवार हुआ तो चालक ने उसे नीचे उतार दिया था। इसके बाद एक मोटरसाइकिल चालक ने उसकी सहायता की और जैसलमेर के जवाहिर अस्पताल पहुंचाया था।

धुआं भर जाने से मौत

बस में आग लगने के बाद पूरी बस में धुंआ भर गया था। हादसे में महिपाल सिंह चपेट में आ गया और उसके फैफड़ों में धुंआ भर गया था। फैफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाने से उसे बोलने में भी दिक्कत हो रही थी। सांस में हुई तकलीफ के बाद चले उपचार के दौरान शनिवार को उसने दम तोड़ दिया।

Published on:

18 Oct 2025 06:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / जैसलमेर बस हादसे में 23वीं मौत, झुलसे युवक को कार चालक ने नहीं बैठाया तो बाइक सवार ने पहुंचा था अस्पताल

