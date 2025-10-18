जैसलमेर बस हादसे में 23वीं मौत, झुलसे युवक को कार चालक ने नहीं बैठाया तो बाइक सवार ने पहुंचा था अस्पताल

पोकरण (जैसलमेर)। जैसलमेर में बस में भीषण आग की घटना में गंभीर रूप से झुलसे युवक की जोधपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई। हादसे में अब तक 23 जनों की मौत हो चुकी है। गौरतलब है कि गत दिनों जैसलमेर से जोधपुर जा रही एक निजी बस में अचानक आग लग गई थी। 22 जनों की मौत के साथ एक दर्जन से अधिक लोग आग से झुलसकर घायल हो गए थे, जिनका उपचार चल रहा है। हादसे में रामदेवरा थाना क्षेत्र के एकां निवासी महिपाल सिंह (19) पुत्र नगसिंह भाटी भी गंभीर रूप से झुलस गए। युवक का जोधपुर में उपचार चल रहा था। शनिवार को दोपहर उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। जिससे क्षेत्र में शोक की लहर छा गई।