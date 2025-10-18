Jaisalmer Bus Fire: जो बस चलते हुए बनी थी आग का गोला, उसे लेकर हुआ चौंकाने वाला खुलासा

सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के अनुसार, बसों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के मानक अलग-अलग प्रकार की बसों के लिए भिन्न होते हैं। सीटिंग व स्लीपर श्रेणी के मॉडल की अलग-अलग साइज की बसें होती है, जिनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सीटों के बीच की गली, इमरजेन्सी गेट, एक्जिट गेट आदि के मापदण्ड निर्धारित होते हैं। इसके बावजूद भी बस बॉडी बिल्डर्स मापदण्डों के अनुरुप बॉडी निर्माण नहीं कर, अपने फायदे के लिए उनको मॉडिफाई करवाकर तैयार कराते हैं।