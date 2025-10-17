Jodhpur: जोधपुर में तेज रफ्तार कार ने बुजुर्ग को उड़ाया, 12 फीट उछलकर गिरने से मौत, VIDEO वायरल

हादसे के दौरान सड़क पर वाहनों की आवाजाही कम थी। ऐसे में चालक कार को काफी तेज रफ्तार से भगाकर ले जा रहा था। मोपेड सवार वृद्ध को चपेट में लेने के बाद भी चालक कार को रोकने की बजाय भगा ले गया। वहां लगे सीसीटीवी फुटेज में वारदात कैद हो गई। जिसके आधार पर पुलिस चालक व कार की तलाश कर रही है। पुलिस का दावा है कि कार की पहचान कर ली गई है। वहीं हादसे की सूचना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है।