Jodhpur: जोधपुर में तेज रफ्तार कार ने बुजुर्ग को उड़ाया, 12 फीट उछलकर गिरने से मौत, VIDEO वायरल

जोधपुर। देवनगर थानान्तर्गत पाल रोड पर पासपोर्ट कार्यालय व पंचायत समिति लूनी के पास शुक्रवार को तेज रफ्तार व लापरवाही से आई कार की चपेट में आने से मोपेड सवार वृद्ध की मृत्यु हो गई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि मोपेड सवार वृद्ध करीब 10-12 फीट दूर उछलकर गिरे। हादसे के बाद चालक कार भगा ले गया।
थानाधिकारी सोमकरण ने बताया कि पासपोर्ट कार्यालय के पास रेस्टोरेंट संचालक श्याम बोराणा (75) पुत्र चतुर्भुज बोराणा मोपेड लेकर घर से निकले। पाल रोड पर आने के बाद डिवाइडर के बीच बने कट से वो सड़क क्रॉस करने लगे। इतने में तेज रफ्तार से आई कार के चालक ने लापरवाही से चलाते हुए मोपेड सवार को चपेट में ले लिया।
कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर लगते ही मोपेड सहित वृद्ध उछलकर 10-12 फीट दूर जाकर गिरे। सिर में गंभीर चोट लगी। आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे और परिजन को सूचना दी। गंभीर हालत में वृद्ध को मथुरादास माथुर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मृतक श्याम बोराणा का दुर्घटनास्थल के पास ही रेस्टोरेंट है।
हादसे के दौरान सड़क पर वाहनों की आवाजाही कम थी। ऐसे में चालक कार को काफी तेज रफ्तार से भगाकर ले जा रहा था। मोपेड सवार वृद्ध को चपेट में लेने के बाद भी चालक कार को रोकने की बजाय भगा ले गया। वहां लगे सीसीटीवी फुटेज में वारदात कैद हो गई। जिसके आधार पर पुलिस चालक व कार की तलाश कर रही है। पुलिस का दावा है कि कार की पहचान कर ली गई है। वहीं हादसे की सूचना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है।
