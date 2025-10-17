दौसा में मां-बेटी की तलाई में डूबने से मौत, परिजनों से झगड़ा के बाद घर से निकली थी

दौसा। नांगल राजावतान थाना क्षेत्र के गांव रानीवास में परिजनों से झगड़ा होने के बाद घर से निकली महिला और उसकी तीन वर्षीय बच्ची की खेत में बनी तलाई में डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पुलिस उपाधीक्षक चारूल गुप्ता सहित थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से दोनों शवों को बाहर निकालकर जिला चिकित्सालय भिजवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए।