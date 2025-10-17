दौसा में मां-बेटी की तलाई में डूबने से मौत, परिजनों से झगड़ा के बाद घर से निकली थी

फोटो पत्रिका
दौसा। नांगल राजावतान थाना क्षेत्र के गांव रानीवास में परिजनों से झगड़ा होने के बाद घर से निकली महिला और उसकी तीन वर्षीय बच्ची की खेत में बनी तलाई में डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पुलिस उपाधीक्षक चारूल गुप्ता सहित थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से दोनों शवों को बाहर निकालकर जिला चिकित्सालय भिजवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए।
पुलिस के अनुसार, मृतका रोशनी देवी (25) पत्नी हितेश मीणा निवासी बामोत्या की ढाणी, रानीवास अपनी तीन वर्षीय बच्ची हिमांशी के साथ खेत में बने फार्म पौंड में कूद गई थी। महिला के पिता सीताराम मीणा निवासी ढोलावास (थाना राहुवास) ने ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।
पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि गुरुवार सुबह घरेलू कामकाज को लेकर झगड़ा हुआ था। महिला को परिजनों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन दोपहर में वह बच्ची को लेकर घर से निकल गई। देर शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी।
शुक्रवार सुबह खेत में गए परिजनों ने तलाई में बच्ची का शव तैरता देखा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से बच्ची का शव निकाल लिया, जबकि महिला का शव एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस टीम की मदद से काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया।
