पोकरण: बाजार में आ रही नई फसल, व्यापारियों की पौ-बारह

सरकार की ओर से अलग-अलग जींसों का समर्थन मूल्य निर्धारित कर सरकारी स्तर पर अनाज के खरीद केन्द्र शुरू किए जाते है, ताकि किसानों को अपनी उपज का पर्याप्त भाव मिल सके। पोकरण क्षेत्र में ग्वार, तिल व मतीरे की पैदावार अच्छी हुई है। जबकि नलकूपों पर मूंग, मूंगफली व बाजरे की अच्छी पैदावार हुई है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से समर्थन मूल्य पर अनाज के खरीद केन्द्र नहीं खोले गए है। हालांकि पोकरण में मूंग व मूंगफली की फसल का खरीद केन्द्र स्वीकृत है, लेकिन जगह नहीं मिलने के कारण अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। इसके अलावा अन्य फसलों के खरीद केन्द्र न तो स्वीकृत हुए है, न ही खोले गए है। जिसके चलते यहां के व्यापारी किसानों की उपज के भाव अपनी मनमर्जी से तय कर उनसे सस्ते में अनाज खरीद रहे है और सरकारी खरीद केन्द्र नहीं होने के कारण छोटे किसानों को मजबूरन अपनी उपज सस्ते में बेचनी पड़ रही है।