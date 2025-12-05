जैसलमेर: पोकरण-रामदेवरा से भैरव राक्षस गुफा तक बिछेगा रेलवे ट्रैक, भूमि अधिग्रहण की कवायद शुरू, 45 मिनट घटेगा सफर

पोकरण से रामदेवरा के बीच सीधी रेल लाइन कैलाश टेकरी और भैरव राक्षस गुफा होते हुए बिछाई जाएगी। इसकी दूरी 13.38 किलोमीटर होगी। लंबे समय से लोगों की ओर से की जा रही मांग पर जोधपुर-पोकरण सांसद व केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, क्षेत्रीय विधायक महंत प्रतापपुरी, पूर्व विधायक शैतान सिंह राठौड़ ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर मांग की थी। गत अप्रैल महीने में रेल मंत्री की ओर से इस परियोजना को स्वीकृति दी गई।