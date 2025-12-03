3 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

10 डिग्री से भी नीचे उतरा पारा, अलसुबह महसूस हुई कंपकंपी

बीती रात पारा पहली बार 10 डिग्री से भी नीचे उतर गया और इस सीजन का अब तक का न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सै. रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 26.7 व न्यूनतम 9.5 डिग्री रहा, जो एक दिन पहले क्रमश: 26.4 व 10.0 डिग्री दर्ज किया गया था।

less than 1 minute read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Dec 03, 2025

जैसलमेर में सर्दी रंगत में आने लगी है। बीती रात पारा पहली बार 10 डिग्री से भी नीचे उतर गया और इस सीजन का अब तक का न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सै. रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 26.7 व न्यूनतम 9.5 डिग्री रहा, जो एक दिन पहले क्रमश: 26.4 व 10.0 डिग्री दर्ज किया गया था।

गत रात में तीखी सर्दी के बाद बुधवार सुबह से वातावरण पूरी तरह से बदला हुआ महसूस हुआ। स्कूली बच्चों सहित सुबह जल्दी घर से निकलने वालों को सिर पर टोपी-मफलर और बदन पर भारी ऊनी कपड़े पहनने की दरकार महसूस हुई। सुबह आकाश में हल्के बादल भी छाए हुए थे। लगभग 7.30 बजे के बाद सूर्यदेव ने दर्शन दिए। करीब 10 बजे हालात सामान्य हुए। दोपहर में सुहानी धूप खिली लेकिन अपराह्न पश्चात बादलों की आवाजाही और शाम के समय हर किसी ने शीतऋतु का असर अनुभव किया। बढ़ती सर्दी के बीच शहर के साथ ग्रामीण जनजीवन में भी बदलाव आ रहा है।

शहर के बाजार भी सुबह 10-11 बजे तक ही पूरी तरह खुल पा रहे हैं जो रात 9 बजे के आसपास सिमटना शुरू हो जाते हैं। दिनभर धूप में अच्छी चहल-पहल दिख रही है तो रात में सडक़ों पर बहुत कम संख्या में पैदल चलते लोग या वाहन दिखाई देते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Dec 2025 08:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / 10 डिग्री से भी नीचे उतरा पारा, अलसुबह महसूस हुई कंपकंपी

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

आधी रात चांधन ओवरब्रिज पर धधका ट्रेलर, हाईवे पर मचा हडक़ंप

जैसलमेर

विंटर टूरिज्म की चमक, दिव्यांगों की चुनौतियां: इंतजार लंबा और विकल्प बेहद कम

जैसलमेर

स्वर्णनगरी एक्सप्रेस: पहली यात्रा पर उल्लास का माहौल, यात्रियों के चेहरों पर खुशी की चमक

जैसलमेर

सीजन की सबसे सर्द रात, पारा 10 डिग्री तक गिरा

जैसलमेर

स्पा सेंटर पर पुलिस ने दी दबिश, मैनेजर और एक महिला दस्तयाब

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.