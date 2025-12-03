10 डिग्री से भी नीचे उतरा पारा, अलसुबह महसूस हुई कंपकंपी

गत रात में तीखी सर्दी के बाद बुधवार सुबह से वातावरण पूरी तरह से बदला हुआ महसूस हुआ। स्कूली बच्चों सहित सुबह जल्दी घर से निकलने वालों को सिर पर टोपी-मफलर और बदन पर भारी ऊनी कपड़े पहनने की दरकार महसूस हुई। सुबह आकाश में हल्के बादल भी छाए हुए थे। लगभग 7.30 बजे के बाद सूर्यदेव ने दर्शन दिए। करीब 10 बजे हालात सामान्य हुए। दोपहर में सुहानी धूप खिली लेकिन अपराह्न पश्चात बादलों की आवाजाही और शाम के समय हर किसी ने शीतऋतु का असर अनुभव किया। बढ़ती सर्दी के बीच शहर के साथ ग्रामीण जनजीवन में भी बदलाव आ रहा है।