10 डिग्री से भी नीचे उतरा पारा, अलसुबह महसूस हुई कंपकंपी

जैसलमेर में सर्दी रंगत में आने लगी है। बीती रात पारा पहली बार 10 डिग्री से भी नीचे उतर गया और इस सीजन का अब तक का न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सै. रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 26.7 व न्यूनतम 9.5 डिग्री रहा, जो एक दिन पहले क्रमश: 26.4 व 10.0 डिग्री दर्ज किया गया था।
गत रात में तीखी सर्दी के बाद बुधवार सुबह से वातावरण पूरी तरह से बदला हुआ महसूस हुआ। स्कूली बच्चों सहित सुबह जल्दी घर से निकलने वालों को सिर पर टोपी-मफलर और बदन पर भारी ऊनी कपड़े पहनने की दरकार महसूस हुई। सुबह आकाश में हल्के बादल भी छाए हुए थे। लगभग 7.30 बजे के बाद सूर्यदेव ने दर्शन दिए। करीब 10 बजे हालात सामान्य हुए। दोपहर में सुहानी धूप खिली लेकिन अपराह्न पश्चात बादलों की आवाजाही और शाम के समय हर किसी ने शीतऋतु का असर अनुभव किया। बढ़ती सर्दी के बीच शहर के साथ ग्रामीण जनजीवन में भी बदलाव आ रहा है।
शहर के बाजार भी सुबह 10-11 बजे तक ही पूरी तरह खुल पा रहे हैं जो रात 9 बजे के आसपास सिमटना शुरू हो जाते हैं। दिनभर धूप में अच्छी चहल-पहल दिख रही है तो रात में सडक़ों पर बहुत कम संख्या में पैदल चलते लोग या वाहन दिखाई देते हैं।
