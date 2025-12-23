भरे सीजन में हांफी बिजली व्यवस्था…घंटों अंधेरे में रहे हजारों शहरवासी

स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि बिजली नहीं होने से ऑनलाइन भुगतान, बिलिंग सिस्टम और अन्य इलेक्ट्रॉनिक कार्य ठप हो गए। वहीं किले व उसके आसपास रहने वाले बुजुर्गों और बच्चों को सर्दी में खास परेशानी उठानी पड़ी। कुछ इलाकों में इन्वर्टर की बैटरी भी लंबी कटौती के कारण जवाब दे गई। ऐसे में लोग मोबाइल चार्ज करने तक को तरस गए। शहर के अन्य हिस्सों में भी दिन में दसियों बार बिजली की आवाजाही का सिलसिला जारी रहा। लोगों ने परेशान होकर बार-बार डिस्कॉम अधिकारियों व कार्मिकों से समस्या समाधान के लिए सम्पर्क किया। उन्हें अलग-अलग जगहों पर फॉल्ट आने की सूचनाएं दी गई। बिजली विभाग की ओर से बताया गया कि तकनीकी कारणों और लाइन में फॉल्ट के चलते यह समस्या उत्पन्न हुई। दुर्गवासी गौतम डावाणी ने बताया कि सर्दियों के मौसम में इस तरह की लंबी बिजली कटौती बेहद परेशान करने वाली है और विभाग को त्वरित ढंग से आपूर्ति व्यवस्था बहाल करनी चाहिए। इसी तरह से तालरिया पाड़ा निवासी गणपत सिंह ने कहा कि बिजली आपूर्ति में बाधा आने से पीने के पानी की सप्लाई पर भी विपरीत असर पड़ता है। शहरवासियों ने मांग की है कि विशेषकर पर्यटन सीजन और सर्दियों के दौरान बिजली आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।