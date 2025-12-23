RIICO जैसलमेर का सेक्शन ऑफिसर 30 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, ACB ने जाल बिछाकर की कार्रवाई

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस गोविन्द गुप्ता ने बताया कि एसीबी को इस संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसकी भाभी के नाम किशनघाट औद्योगिक क्षेत्र, जैसलमेर में स्थित एक भूखंड को रीको द्वारा वर्ष 2024 में निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद परिवादी द्वारा अपील करने पर रीको कार्यालय जैसलमेर ने उक्त प्लॉट को पुनः बहाल कर दिया।