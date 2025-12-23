बांग्लादेश में हिंसा के विरोध में जैसलमेर में विरोध के स्वर, आतंक के खिलाफ नारेबाजी

जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग एकत्रित हुए और आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के साथ हो रही हिंसा मानवता पर कलंक है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। विहिप के जिला मंत्री एडवोकेट लालूसिंह सोढ़ा ने कहा कि दीपू दास की जिंदा जलाकर हत्या केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं, बल्कि यह मानवाधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला है। वक्ताओं ने भारत सरकार और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मांग की कि बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और वहां रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।