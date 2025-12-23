बांग्लादेश में हिंसा के विरोध में जैसलमेर में विरोध के स्वर, आतंक के खिलाफ नारेबाजी

बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों और युवक की निर्मम हत्या के विरोध में मंगलवार दोपहर 2 बजे हनुमान चौराहा पर विरोध प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के बैनर तले आयोजित हुआ, जो पूरे देश में एक साथ चल रहे राष्ट्रव्यापी आंदोलन का हिस्सा रहा। प्रदर्शन के दौरान आतंक का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया गया और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों तथा आतंक के खिलाफ तीखी नारेबाजी हुई।
जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग एकत्रित हुए और आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के साथ हो रही हिंसा मानवता पर कलंक है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। विहिप के जिला मंत्री एडवोकेट लालूसिंह सोढ़ा ने कहा कि दीपू दास की जिंदा जलाकर हत्या केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं, बल्कि यह मानवाधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला है। वक्ताओं ने भारत सरकार और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मांग की कि बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और वहां रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।
प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार नहीं रुके तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। साथ ही आतंक के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने का संकल्प भी दोहराया गया। हनुमान चौराहे पर प्रदर्शन के दौरान माहौल देशभक्ति और आक्रोश से भरा रहा।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग